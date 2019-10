EE.UU: Votarán procedimiento para llevar adelante juicio político contra Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará el próximo jueves una resolución para formalizar la investigación con miras a un juicio político del presidente Donald Trump y autorizar las audiencias públicas en ese caso, anunció este lunes un miembro del Partido Demócrata, mayoritario en la Cámara Baja.



La medida "establecerá los próximos pasos para la investigación", dijo esa fuente después de que la presidenta demócrata de la Cámara baja, Nancy Pelosi, informará a sus compañeros de partido sobre el plan.



Esa decisión parece destinada a responder a Trump y a los republicanos que afirman que la investigación contra el presidente por un posible abuso de poder para perjudicar a su rival demócrata Joe Biden carece de legitimidad al no haber sido votada en el Congreso.



"Esta semana llevaremos una resolución al hemiciclo que ratifica la investigación llevada a cabo actualmente por nuestros comités como parte de la investigación con miras a un juicio político", señaló Pelosi en una carta dirigida a su partido.



La medida tiene muchas probabilidades de ser aprobada en la Cámara de Representantes, ya que los demócratas tienen ahí una mayoría de 228 escaños en 435.



El texto que será presentado a votación "establece el procedimiento para las audiencias que están abiertas al pueblo estadounidense, autoriza la divulgación de las transcripciones de las declaraciones (y) define los procesos para transferir pruebas al Comité Judicial mientras éste estudia posibles artículos sobre un juicio político", añadió.



Hasta el momento todos los testimonios en la investigación sobre Trump se realizaron a puerta cerrada, lo que provocó críticas de los republicanos sobre el carácter oculto y la ilegitimidad del proceso.



Trump, por su parte, acusó semanas atrás a Pelosi de traición, y calificó como "un golpe de Estado" a la investigación de juicio político que llevan adelante los demócratas en el Congreso.



La pesquisa de los demócratas busca determinar si el presidente norteamericano abusó de su cargo pidiendo ayuda al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para dañar la imagen del ex vicepresidente Joe Biden, su potencial adversario en las elecciones de 2020.



Días atrás, el ex vicepresidente durante la gestión de Barack Obama respaldó la idea de someter a un juicio político a Trump. "Donald Trump ha violado las responsabilidades de su cargo, traicionado a esta nación y cometido actos que merecen un proceso de destitución. Debería ser sometido a un juicio político", dijo Biden durante un acto de campaña en Rochester (Nuevo Hampshire), el pasado 9 de octubre.



Si la Cámara baja, en manos de la oposición demócrata, vota la destitución del republicano, esa decisión regresará para dilucidación al Senado, donde hay una mayoría republicana.