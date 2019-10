"Argentina eligió mal", sostuvo Bolsonaro tras el triunfo de Fernández

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó esta mañana el triunfo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, en los comicios generales y consideró que "la Argentina eligió mal".Así se expresó el mandatario brasileño en declaraciones a la prensa realizadas en la ciudad de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.En medio de un viaje oficial, el jefe del Palacio del Planalto se refirió al resultado electoral de las elecciones presidenciales argentina y anticipó: "No pretendo felicitarlo".Durante la campaña, Alberto Fernández y Bolsonaro mantuvieron varios cruces, ya que el brasileño nunca ocultó su apoyo al presidente Mauricio Macri ni evitó las duras críticas hacia el Frente de Todos."Celebro que un misógino y violento hable mal de mí", había sido la primera respuesta del postulante presidencial, aunque con el correr de los días le bajó el tono al cruce y priorizó la importancia del vínculo bilateral.En ese sentido, el dirigente peronista había manifestado: "Fue un error mío. Me dejé llevar por la lógica de Bolsonaro y yo no soy como él. Fue un error mío y por eso paré".Y había agregado: "Brasil es mucho más importante que cualquier enojo mío con cualquier presidente. No me perdonaría que dañe a la Argentina el malestar que me genera" Bolsonaro.