Confirmaron el triunfo en primera vuelta de Evo Morales en Bolivia

El conteo oficial de los comicios del pasado domingo en Bolivia indica que el actual presidente, Evo Morales, ganó las elecciones con una ventaja de más de 10 puntos sobre su principal contendiente, Carlos Mesa, por lo que se descarta una segunda vuelta.



De acuerdo al Tribunal Supremo Electoral (TSE), con 99,99 % de las actas verificadas, el actual presidente alcanzó el 47,07 % de los votos, mientras que Mesa, del partido conservador Comunidad Ciudadana, obtuvo el 36,51 % de los sufragios. El 0,01 % de las actas fue anulado, según el cómputo electoral.



La ley establece que, para definir una victoria sin balotaje, el candidato puntero debe tener más del 50 % de los votos, o al menos el 40 % con una diferencia de 10 % sobre el rival más cercano.



Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral informó este jueves que se repetirá la votación en cuatro mesas ubicadas en Camacho, Misión Fátima y El Trompillo, en el departamento de Beni, por algunas actas alteradas. No obstante, medios locales refieren que en total son 595 personas las que sufragarán de nuevo, lo que no podrá revertir el actual resultado electoral.



Previo a que finalizara el conteo oficial, aunque con más de 10 % de ventaja sobre su opositor de Comunidad Ciudadana, Morales se mostró satisfecho por los resultados: "Hemos cumplido con la proclama de Túpac Katari: hemos vuelto hechos millones de votos".



Tras conocerse el cómputo definitivo, que le otorgó a Morales la victoria con una diferencia de 648.180 votos, Mesa lo calificó como una "alteración vergonzosa y grosera" del resultado del domingo 20 de octubre y llamó a manifestar para rechazar el supuesto "fraude".



"Estas movilizaciones pacíficas y democráticas no deben terminar, lo que ha ocurrido hace minutos es algo que todos esperábamos", dijo Mesa a sus simpatizantes, a quienes instó a no "desanimarse".





Por su parte, Morales celebró el triunfo el miércoles: "Es la cuarta elección consecutiva que ganamos democráticamente. Nos impusimos con más de medio millón de votos al segundo y tenemos mayoría absoluta en diputados y senadores", declaró.



El mandatario acusó a los opositores de "vendepatrias" y "aliados de dictadores", al tiempo que denunció un intento de "golpe de Estado". Para Morales, estos sectores no reconocen el voto del campo y los sectores indígenas, por su "sesgo discriminatorio".