Chile: Apareció calcinado en supermercado el joven que buscaban hace cuatro días

Las manifestaciones continúan en Chile por séptimo día consecutivo. Hasta ahora, el Gobierno confirmó un total de 18 muertos, cinco de ellos por la acción de las fuerzas de seguridad y el resto en medio de saqueos y disturbios. Sin embargo, existen muchas denuncias de personas desaparecidas durante las violentas protestas que se multiplicaron en la última semana, y extraoficialmente la cifra de fallecidos sigue en aumento.En diálogo con TN, Nicole Osorio, la hermana de Joshua, un joven de 17 años que desapareció el domingo en medio de los saqueos a un local de ropa, contó que, tras cuatro días de búsqueda desesperada, recién este jueves le informaron que el adolescente había fallecido. "Me llamaron esta mañana para avisarme que estaba confirmado entre uno de los cinco cuerpos que encontraron calcinados", manifestó.De acuerdo con la mujer, oriunda de la comuna de Renca, a su hermano lo vieron por última vez en un outlet que fue vandalizado e incendidado por un grupo de manifestantes. Al enterarse, viajó hasta el lugar para buscarlo. Sin embargo, cuando llegó el establecimiento se encontraba reducido a cenizas. "Habían saqueado la bodega y después la prendieron fuego. En los 40 minutos que tardé en llegar, el local se consumió entero", aseguró.Según los testimonios que Nicole recogió en la zona, había dos versiones sobre el paradero de Joshua: la primera decía que el joven había escapado cuando comenzaron las llamas; la segunda, que jamás consiguió salir. "Algunos me dijeron que mi hermano entro y subió por la escalera y nunca más volvió. Que adentro de la bodega se prendió una fogata que bloqueó la entrada y que él quedó encerrado", relató.En tanto, la mujer afirmó que ninguna de las fuerzas de seguridad presentes en el lugar, entre ellas carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), le infomaron qué fue lo que había ocurrido. "Mi mamá dejó los pies en la calle buscando a mi hermano, y recién hoy nos vienen a decir que mi hermano está en el Servicio Médico Legal, porque es una de las cinco personas que encontraron calcinadas el domingo", expresó.Con respecto a los motivos que podrían haber llevado a Joshua a ingresar al establecimiento, sostuvo: "Mi hermano debe haber entrado a mirar qué se estaba quemando. Tal vez quiso ayudar. No tenía ningún antecedente, era un joven sano. Y yo solo fui a buscarlo porque quería traérmelo vivo".