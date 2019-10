Revelan cómo murieron y la nacionalidad de las 39 personas halladas en un camión

Internacionales Avanza la investigación por los 39 inmigrantes asfixiados en un camión

Las 39 personas halladas muertas el miércoles en el interior de un camión de carga en Essex, al este de Londres,en el que viajaban de polizontes, informó este jueves el periódico británico Daily Mail.En el marco de las investigaciones fue arrestado el conductor del camión, un irlandés del norte de 25 años identificado como Mo Robinson. El joven habría sido quien alertó a las autoridades tras encontrar la pila de cadáveres en el interior del contenedor, donde las temperaturas pueden llegar a 25 grados bajo cero, luego de que fuera a chequear la carga.. Al respecto, varios domicilios en esta región del Reino Unido estaban siendo registrados por las fuerzas de seguridad.El camión arribó al Reino Unido el sábado a través del puerto de Holyhead y provenientes de Dublin, en Irlanda. Previamente se cree que habría llegado a la isla desde el puerto francés de Cherburgo y se reportó que el vehículo tenía matrícula de Bulgaria, aunque este dato podría no ser determinante ya que numerosas empresas registran sus camiones en ese país por cuestiones impositiva.Sin embargo, el contenedor viajó por separado y en barco desde el puerto belga de Zeebrugge y llegó al miércoles a Purfleet, en Essex, tras lo cual Robinson lo recogió. Luego aparcó camión y carga en el parque industrial Waterglade de Grays, en Essex.Según la reconstrucción del Daily Mail en base a cámaras de seguridad y testimonios de amigos del conductor, Robinson abrió la puerta del contenedor para buscar documentos, y entonces vio la pila de cadáveres. Inmediatamente llamó al servicio de emergencias 999, tras lo cual arribó una ambulancia que proclamó la muerte de las personas y se contactó con la policía.Sin embargo, hay versiones contradictorias sobre este último punto y el momento en el que Robinson encendió la cámara frigorífica.Entre los 39 fallecidos había 31 hombres y ocho mujeres, incluyendo un adolescente. Todos eran de nacionalidad china.Personal de la embajada de China en el Reino Unido se había trasladado al lugar para constatar los hechos, de acuerdo a un comunicado del Ministerio de Exteriores Chino publicado en la red social Weibo.La familia de Robinson, del condado de Armagh en Irlanda del Norte, se mostró desconcertada al respecto. Según declararon al Belfast Telegraph, no habían conversado con él y "no saben lo que está pasando".