Avanza la investigación por los 39 inmigrantes asfixiados en un camión

Internacionales Encontraron 39 cadáveres dentro de un camión en Inglaterra

Luego de que fueran encontradas en Gran Bretaña 39 personas muertas, depositadas en el contenedor de un camión, detuvieron al conductor del vehículo que lo manejaba. Se trata de un joven de 25 años que nació en Irlanda del Norte, identificado como Mo Robinson.La familia del sospechoso habló en las últimas horas con la prensa británica y, en diálogo con Belfast Telegraph, su hermano sostuvo que estaba "desconcertado", que no habían hablado con él y que desconocían lo que había ocurrido.Robinsosn se muestra en sus redes sociales como un fanático de los camiones -se define a sí mismo como "camionero"-, en todos sus perfiles tanto de Twitter como en Facebook. En sus publicaciones muestra el vehículo en el que se hallaron los cadáveres.Al camión lo denominó el "Expreso Escandinavo" o el "Expreso Polar. Además fue estudiante de la Southern Regional College, donde estudió mantenimiento y reparación de vehículos ligeros.La subinspectora del cuerpo policial de Essex, Pippa Mills, subrayó que la identificación de las víctimas es la prioridad de las fuerzas policiales, si bien advirtió de que se espera que sea un proceso largo.La conmoción nacional comenzó cuando un llamado a la Policía llegó a la 1.40 de la mañana de este miércoles con la indicación de que se acercaran hasta el parque industrial de Waterglades. Allí estaba el contenedor, que estaba estacionado en el lugar desde el sábado y donde se encontraron con los muertos por asfixia."Este es un incidente trágico donde un gran número de personas han perdido su vida. Las investigaciones están en marcha para establecer que ha pasado" dijo el superintendente de la policía de Essex, Andrew Mariner.Las autoridades están centradas en identificar a las víctimas, entre las cuales hay un adolescente, y adoptar "medidas contra los grupos del crimen organizado que podrían haber desempeñado un papel en causar estas muertes".El contenedor es un refrigerador, por lo que las personas podrían haber muerto por las bajas temperaturas, de hasta -25 ºC, en caso de que estuviera encendido.El primer ministro búlgaro, Boiko Borísov, en una entrevista con el canal local bTV, afirmó que su país no tiene nada que ver con el trágico suceso, ya que el camión fue registrado en Bulgaria por un irlandés en el 2017, salió del país al día siguiente y no ha regresado desde entonces. "Está claro que los inmigrantes ilegales no fueron subidos [al camión]en Bulgaria", aseveró.A pesar de que la investigación se encuentra en una etapa temprana y no está claro dónde murieron las víctimas, el Consejo por el Bienestar de los Inmigrantes ya culpó de lo ocurrido al Gobierno británico."Nadie debería tener ninguna duda de que la responsabilidad final de estas muertes recae en la política del Gobierno, que ha cerrado deliberadamente rutas seguras y legales hacia el Reino Unido", ha declarado el director ejecutivo de la organización, Satbir Singh.Por su parte, Alp Mehmet, presidente del grupo Migration Watch UK, pidió al Gobierno británico que patrulle mejor las fronteras nacionales para garantizar que no se repitan tales tragedias."La trata de personas es un negocio repugnante. Continúa no solo porque los traficantes obtienen grandes cantidades de dinero, sino porque a menudo también pueden salirse con la suya", señaló.En relación al caso el primer ministro británico, Boris Johnson, en su cuenta de Twitter calificó el hallazgo de los 39 cuerpos de un "incidente trágico". Además, en una sesión en el Parlamento este miércoles, Johnson durante unos minutos hizo a un lado la crisis del Brexit para indicar que "todos esos comerciantes de seres humanos deberían ser perseguidos y llevados ante la justicia".