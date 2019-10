Conmovedora foto de bebé sonriente junto a su madre fallecida en el parto

Parece un instante normal de un bebé que acaba de nacer, sonriente, descansando en los brazos de su madre. Pero la trágica foto fue tomada en Inglaterra, cuando Teegan Barnard, de 17 años, de Hampshire, murió tras el trabajo de parto.Las fotografías fueron sacadas por la abuela del pequeño y mamá de Teegan, Abbie Hallawell, de 35 años, para que su nieto, bautizado Parker John Bernard, pudiera verlas cuando sea mayor. "Ver a Parker en los brazos de su mamá, donde pertenece, fue muy importante para mí", dijo la mujer en diálogo con Fabulous Digital."Los junté en cada momento posible. Ahora que ella se fue, vestimos a Parker con ropa en la que está impresa la cara de Teegan. Quiero mantenerla siempre cerca de él. Todos estamos en estado de shock, solo quiero que vuelva. No me di cuenta de que mi corazón podía romperse en un millón de pedazos. Nunca volveré a ser la misma", afirmó.Según reconstruyó el periódico inglés The Sun, Parker nació con un peso saludable en el Hospital St. Richard en Chichester, West Sussex, el 9 de septiembre. Pero Teegan, que trabajaba como cocinera en una pizzería, sufrió complicaciones durante el parto, incluida una hemorragia que causó un paro cardíaco. Las parteras le realizaron RCP, pero no pudieron salvarla y la adolescente quedó en una condición crítica, con muerte cerebral.La joven madre permaneció en el hospital durante un mes, con su familia a su lado, antes de morir en su casa el 7 de octubre. Abbie, que acaba de convertirse en abuela por primera vez, criará a Parker con la ayuda de su papá, Leon Forster. "Estoy tan orgullosa de Teegan y Parker, que deseo que estuviera aquí para verlo por sí misma", aseguró la abuela.Abbie estaba demasiado traumada como para hablar con los medios locales sobre lo que sucedió en la sala de partos, pero rindió homenaje a su hija: "Ella habría sido la mejor mamá del mundo. Tenía mucho amor por él y ni siquiera pudo mostrárselo"."La extraño tanto, es insoportable. No puedo imaginar el futuro sin ella, sin escuchar su hermosa voz de nuevo. Haría cualquier cosa por recuperarla. La extraño más que a nada en el mundo", añadió.