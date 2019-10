Evo Morales obtiene 45,28% de los votos y Mesa 38,16%: Habría segunda vuelta

El Tribunal Electoral de Bolivia (TEB) ofreció los primeros resultados del conteo rápido. Con el 89,62% de las mesas escrutadas, el actual mandatario Evo Morales obtiene el 45,28% de los votos; mientras que el ex mandatario Carlos Mesa, el 38,16%. Si estos resultados se mantienen, por primera vez en la historia habría balotaje. Es que en Bolivia para ganar en primera ronda se necesitan el 50% de los sufragios o el 40%, con una diferencia de 10 puntos con el segundo.



Hasta el Momento el TEB no difundió los resultados de las escuelas electorales en la zona rural, donde el actual mandatario es más fuerte que Mesa.



En tercera posición figura de manera sorpresiva el pastor evangélico, nacido en Corea del Sur, Chi Hyun Chung, con el 8,77%, conocido como el "Bolsonaro boliviano", y en cuarto el senador opositor Óscar Ortiz (4,41%). Las otras cinco candidaturas opositoras quedan por debajo del 3 por ciento. Los resultados son provisionales y los definitivos pueden tardar días, de acuerdo con la normativa electoral boliviana.



Morales es el presidente latinoamericano en funciones con más tiempo en el poder, asumió en enero de 2006 como el primer mandatario indígena de Bolivia, en medio de una ola de victorias de signo izquierdista que atravesó la región con el cambio de milenio. Sus compañeros de ideología fueron quedando por el camino en Brasil, Argentina, Ecuador. Y Venezuela, con quien Evo mantiene un estrecho vínculo, está sumida en la peor crisis política y económica de su historia reciente. Ahora, apuesta a ampliar el margen con Mesa y quedarse en el poder 5 años más. Un balotaje sería una novedad para Morales, que ha ganado todas sus elecciones anteriores en la primera vuelta.



Sin hablar de la posibilidad de una segunda vuelta, el mandatario aseguró en una breve declaración en el Palacio Presidencial, que esperará al escrutinio definitivo. "Confiamos en el voto del campo (...) Vamos a esperar hasta el último escrutinio del voto nacional para seguir y continuar con nuestro proceso de cambio, las áreas rurales van a seguir garantizando este proceso y van a dar el 50% de los votos", afirmó.



Muy optimistas, los militantes de Comunidad Ciudadana, el partido del centrista Mesa, celebraron en La Paz como un triunfo estos resultados. Catorce años después, el ex presidente pelea y está en las puertas del poder, luego de que una conjunción de circunstancias lo convirtiera en la única opción que puede derrotar a Morales. "Hemos logrado un triunfo incuestionable que nos permite decir con certeza que estamos en segunda vuelta", aseguró el mientras sus seguidores lo vitorearon al grito de "se siente, se siente, Mesa presidente". "Para el conjunto del pueblo nuestro más profundo agradecimiento: primero por su voluntad cívica, compromiso patriótico, y su decisión de expresar su voluntad de transformar este país", manifestó.



Óscar Ortiz, el candidato de Bolivia Dice No y cuarto hasta el momento, aceptó los resultados. "Esto es un referéndum sobre Evo Morales y la población decidió que Carlos Mesa sea quien lo enfrente. Nosotros lo apoyamos".



De confirmarse esta tendencia, el Senado también sufriría un cambio histórico: ya que con estos números el MAS de Evo Morales obtendría 18 senadores, Comunidad Cudadana, de Mesa, 17 y Bolivia dice No, de Ortíz , un representante.



De celebrarse, la segunda vuelta tendría lugar el próximo 15 de diciembre entre los candidatos de MAS y CC en lo que sería la primera votación de este tipo en 17 años.