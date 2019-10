Evo Morales va por su reelección en Bolivia y Mesa por forzar una segunda vuelta

El presidente Evo Morales va este domingo por su tercera reelección, a pesar de que un referéndum en el 2016 le dijo No a sus aspiraciones de seguir postulándose, y tendrá enfrente a Carlos Mesa, que busca forzar una segunda vuelta y acabar con un gobierno que se acerca a los 14 años.Los bolivianos enfrentan unas elecciones con resultado incierto, quizás las más reñidas de su historia, en las que el presidente Evo Morales, que anhela un cuarto mandato hasta el 2025, tiene como máximo rival a Carlos Mesa, el único de sus ocho oponentes con aspiraciones de forzar una segunda vuelta en diciembre.Los últimos sondeos han mostrado una ventaja con márgenes estrechos para Morales, que estaría lejos de arrasar como lo hiciera desde su primera victoria a fines del 2005 y en dos reelecciones sucesivas en el 2009 y 2014.En tanto, Mesa -que ya ejerció la presidencia entre el 2003 y el 2005- busca terminar con los casi 14 años de gobierno que lleva Evo, una marca que lo ha convertido en el mandatario boliviano con más tiempo en el poder.Más de siete millones de bolivianos fueron habilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para emitir su voto en una jornada en la que se elegirá al presidente, vicepresidente y legisladores para el período 2020-2025.Un total de 235 observadores de organismos internacionales acompañarán los comicios según confirmó el TSE, quienes harán seguimiento el desarrollo de la votación y posteriormente emitirán un informe y recomendaciones.Entre esos veedores se encuentran la Organización de Estados Americanos (OEA), Unión Europea (UE), Unión Interamericana de Organismo Electorales (Uniore), Observatorio de la Democracia del Parlamento del Mercosur, entre otros.Para estas elecciones los dos candidatos presidenciales más fuertes son el actual presidente, Evo Morales, por el Movimiento al Socialismo (MAS), y Carlos Mesa, ex primer mandatario que hoy representa al movimiento Comunidad Ciudadana.Sin embargo, en el ambiente electoral también se destaca el surcoreano nacionalizado boliviano, Chi Hyung Chung, quien, a pesar de no ser uno de los favoritos para los comicios, las encuestas aseguran que este candidato de extrema derecha podría representar una verdadera sorpresa en las votaciones.