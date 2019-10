Protestas en Chile: Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia en Santiago

"Frente a los graves y reiterados ataques y atentados contra las estaciones y las instalaciones del metro de Santiago, contra el orden público y la seguridad ciudadana (...) he decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, en la Región Metropolitana", dijo el mandatario.Piñera habló ante la prensa en el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo chileno, y explicó que el objetivo de esta medida es "recuperar la normalidad que se ha visto seriamente afectada este viernes en las calles de la capital chilena por protestas, disturbios, barricadas, incendios y saqueos"."El objetivo de este estado de emergencia es muy simple pero muy profundo: asegurar el orden público, la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes tanto públicos como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos", señaló el presidente.Entre la tarde y la noche las protestas se han recrudecido en Santiago en numerosos puntos de la urbe, donde se han saqueado locales comerciales e incendiado estaciones de metro y algunos autobuses del transporte público."Nuestros compatriotas que se han visto seriamente complicados por la acción de verdaderos delincuentes que no respetan a nada ni a nadie, que están dispuestos a destruir una institución tan necesaria como es el metro y que además no respetan los derechos ni las libertades de sus compatriotas", agregó el jefe del Ejecutivo chileno.Además, recalcó que el Gobierno ya había invocado la ley de Seguridad del Estado a lo largo de la jornada del viernes para que la justicia persiga a todos los involucrados en los disturbios acaecidos.El estado de emergencia permite restringir las libertades de reunión y locomoción, y general del ejército Javier Iturriaga estará a cargo de supervisar su cumplimiento.El artículo 42 de la Constitución chilena establece que en caso de estado de emergencia por grave alteración del orden público "las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la defensa nacional que designe el presidente" y asumirá atribuciones y deberes.La capital chilena vivió este viernes una jornada de graves altercados por la radicalización de las protestas ciudadanas por el aumento del precio del boleto de metro, que derivaron en incendios en varios puntos de la ciudad, barricadas, y destrozos de mobiliario urbano y de la red de suburbano.