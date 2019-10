Escándalo en Colonia, Uruguay: el intendente fue denunciado por acoso sexual

Los hechos tomaron estado público este viernes cuando aparecieron en las redes sociales dos audios donde el intendente, el nacionalista Carlos Moreira, le sugiere a la mujer que, a cambio de renovar una pasantía en la Intendencia de dicho departamento, de acostase con él.



En uno de los audios la mujer solicita a Moreira que se renueve una pasantía y si bien en un principio Moreira se niega a hacerlo termina afirmando: "Salvo que me vengas a convencer a mí, personalmente", posteriormente acuerdan que se verán en la noche, mientras que en un segundo audio el intendente de Colonia explicita su intención de tener relaciones sexuales.



La dirección departamental del Partido Socialista exigió a través de un comunicado la "inmediata renuncia" de Moreira. El comunicado sostiene que los audios "son parte de una fuerte lucha interna del PN, y nacen y se originan en el mismo seno de dicho partido dejando en evidencia una manera de hacer política que no dudamos el conjunto de los uruguayos rechaza".



Y agregan: "La gravedad de los hechos obliga al intendente a dar un paso al costado. De no hacerlo los Socialistas propondremos en el seno del Frente Amplio llevar el tema a todos los ámbitos que correspondan sean estos ámbitos judiciales o políticos, a los tribunales o a la Junta Departamental o al Partido Nacional".



Los dirigentes socialistas que integran el Frente Amplio, al frente del gobierno nacional, no descartaban iniciar acciones políticas, acaso un juicio político, o legales contra Moreira.



El intendente brindó una conferencia de prensa en la cual se defendió diciendo que ignora "cuándo se grabó. Seguramente data de meses atrás. Viene a aparecer una semana antes de las elecciones", señaló en principio.



Y luego, aclaró: "Es una persona con la cual mantuve una relación sentimental hace bastante tiempo atrás". Además, agregó: "He identificado perfectamente a quién pertenecía la voz femenina.



No se trata de una vecina más de Colonia". Moreira manifestó además: "Esto me ha causado un daño tremendo en mi vida política y en mi vida familiar" y afirmó que no va a renunciar.



