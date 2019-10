Video muestra el terrible maltrato a animales en un laboratorio alemán

Estas son algunas de las escenas captadas por infiltrados en el Laboratorio de Farmacología y Toxicología de Alemania, denunciado por prácticas abusivas contra los animales alojados, para la producción de medicamentos. "Creemos que la escala de este abuso y el inimaginable sufrimiento de gatos, perros y monos es ilegal. Sin embargo, esta es la realidad de la vida de los animales de laboratorio y no puede continuar ni un minuto más", aseguran desde Cruelty Free International en un comunicado en su web en el que recogen firmas contra estas prácticas.De acuerdo a lo que publicó Página 12, después de que las organizaciones se pusieron en contacto con las autoridades, estas comenzaron a investigar las actividades del laboratorio, según publica el diario alemán Süddeutsche Zeitung, periódico que reveló inicialmente esta situación. Esta polémica llega ahora a Alemania, cuando precisamente se encuentra bajo el foco de Bruselas después de que la Unión Europea haya instado a los países miembros a adoptar la directiva 2010/63 que obliga a reducir los experimentos con animales y Alemania todavía no haya realizado una transposición adecuada de dichas medidas.La fiscalía alemana ya ha iniciado una investigación después de haber recibido varias demandas al respecto, según informa El País. Sin embargo, desde la institución advierten que el proceso puede durar varios meses y que no todas las imágenes captadas, pese a la crueldad que puedan desprender, constituyen necesariamente delitos o violaciones de la legislación.