El Vaticano presentó un Rosario inteligente que se conecta al celular

El Rosario es uno de los elementos clásicos del cristianismo. La cruz y su larga cadena ayudan a los creyentes a hacer las oraciones diarias. Por eso el Vaticano, en pos de mantenerse cerca de los tiempos actuales, lanzó su versión electrónica e inteligente del adminiculo.En medio del Mes Misionero Extraordinario, establecido por el Santo Padre, la Red Mundial de Oración del Papa acaba de lanzar el Click To Pray eRosary que, como su nombre indica, se trata de un rosario inteligente que persigue un claro objetivo: rezar por la paz en el mundo.Click To Pray eRosary es un dispositivo interactivo, inteligente, que funciona a través de una aplicación, y sirve para aprender a rezar el rosario. Se puede usar como pulsera y se activa haciendo la señal de la cruz. Está sincronizado con una aplicación gratuita del mismo nombre, que permite acceder a una audioguía, imágenes exclusivas y contenido personalizado sobre la oración del rosario. Como tal, esta propuesta espiritual está al alcance de todos.Pensado para llegar a las fronteras periféricas del mundo digital donde se encuentran los jóvenes, el Click To Pray eRosary funciona como una pedagogía tecnológica para enseñar a los jóvenes a rezar el rosario, a rezar por la paz y a contemplar el Evangelio. Por lo tanto, este proyecto reúne lo mejor de la tradición espiritual de la Iglesia y los últimos avances del mundo tecnológico.Físicamente, el dispositivo consta de diez cuentas del rosario consecutivas, fabricadas con hematita y ágata negra, y de una cruz inteligente que almacena todos los datos tecnológicos conectados a la aplicación. Cuando se activa, el usuario tiene la posibilidad de elegir entre rezar el rosario estándar (tradicional), un rosario contemplativo y diferentes tipos de rosarios temáticos que se actualizarán cada año. Una vez que el usuario comienza a rezar, el rosario inteligente muestra su progresión a medida que avanza sobre los diferentes misterios y lleva un registro de cada rosario rezado.Este rosario inteligente, además, llega en un momento muy especial para la Iglesia: a mediados de octubre, en el corazón del Mes Misionero Extraordinario, establecido también por el Papa Francisco a través de las Obras Misionales Pontificias. El Papa Francisco, en la celebración de los 175 años de la Red Mundial de Oración del Papa, ha dejado claro que "el corazón de la misión de la Iglesia es la oración".El proyecto del Click To Pray eRosary es una iniciativa de la Red Mundial de Oración del Papa, una obra pontificia con la misión de movilizar a los católicos a través de la oración y la acción frente a los desafíos que enfrenta la humanidad y la misión de la Iglesia. La Red Mundial de Oración ha producido todos los contenidos especiales de este rosario inteligente.Eso sí, para tener uno hay que pagar los 99 euros que cuesta (más los gastos de envío).