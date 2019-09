Fue a buscar a su hija al jardín y la encontró con el rostro desfigurado

Una desagradable sorpresa se llevó una mamá cuando fue a buscar a su hija de 3 años al jardín de infantes en el que la había dejado unas horas antes. La nena apareció con la cara desfigurada y cuando la mujer pidió explicaciones le dijeron que se había golpeado al chocar con un compañerito.La madre de la menor hizo la denuncia en las redes sociales y después la amplió en los medios de prensa de México. Su hija había ingresado al jardín "Jaime Torres Bodet", en Ciudad Victoria, estado de Tamaulipas en perfectas condiciones.Según la declaración de la mamá, las maestras le dijeron que mientas la niña se encontraba jugando chocó contra un compañero y se golpeó en el rostro, pero que ya estaba "bien"."¿Bien?", cuestionó la madre. "¿Por qué no me llamaron?", preguntó y las docentes le reiteraron que había sido un accidente lo que le provocó la hinchazón en la cara y los moretones.Pese a la explicación de la directora y las maestras, la mujer presentó una denuncia ante las autoridades debido a que sospecha que su hija fue víctima de violencia por parte del personal de la escuela. De inmediato la pequeña fue llevada al médico, debido al golpe fue internada para recibir atención.El caso se dio a conocer a través de las redes sociales. Fue la mamá la que compartió las fotos de su hija, lo que fue replicado por diferentes páginas y medios."La mamá de la niña de nombre Jade 'N', de 3 años de edad, arribó a la escuela a recoger a su pequeña, la directora le indicó que la niña sufrió un golpe a consecuencia de un choque de frente con otro menor", publicó el canal Centro Informativo de Emergencias en Facebook.Y agregó: "Sin embargo dicho golpe le ocasionó una grave hinchazón, lo que derivó que fuera internada en un hospital para su atención médica"."Cabe mencionar que la mamá interpuso una demanda, agentes de la Unidad General de Investigación Especializada en Justicia para Adolescentes iniciaron una carpeta de investigación en contra de la directora con el fin de esclarecer lo ocurrido", concluyó.De acuerdo con medios de comunicación locales, el hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre, la niña fue entregada a su madre al mediodía.Magdalena Moreno Ortiz, titular de la Subsecretaría de Educación Básica avisó que "la notificación formal del caso llegó a la Subsecretaría cuatro días después del acontecimiento, a través del departamento de preescolar en primera instancia realizamos las investigaciones pertinentes a fin de asegurarnos del bienestar de la menor".La pequeña estuvo internada por tres días en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde le realizaron estudios para descartar fracturas y lesiones mayores.Tras el hecho, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) han implementado un protocolo de actuación intersectorial para atender el caso. "La madre de familia y la pequeña recibirán todo el apoyo que sea necesario.", puntualizó.La subsecretaria concluyó diciendo que hasta el momento, no se han señalado responsables por parte de la autoridad correspondiente, sin embargo, se está investigando si hubo omisión o negligencia por parte de alguna autoridad educativa. Fuente: (Excelsior y Sipse.com).-