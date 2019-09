Mujer murió al intentar sacar su hijo del río: El padre lo arrojó para matarlo

El río Niágara de Canadá se convirtió en la escena de una tragedia familiar: una mujer falleció luego de intentar rescatar del agua a su hijo. El papá, que fue encontrado muerto en el lugar, lo había tirado al río para asesinarlo y luego suicidarse.La Policía Regional de Niágara respondió al llamado de alguien que avisaba sobre la presencia de tres personas en el agua, en la zona de Fort Erie. Algunos testigos dijeron que el chico gritaba "ayuda" y su mamá se había lanzado al río desesperada, de acuerdo al medio Niagara This Week.Un vecino de la zona, Bob Steckley, saltó al agua para ayudar al nene de cinco años a llegar a la orilla. Después, sacó a la madre y le hizo maniobras de RCP, aunque no sobrevivió: falleció en el hospital.El chico fue trasladado a un centro médico y se encuentra estable. Con respecto a la muerte de la mamá, todavía no pudieron determinar sus causas: si fue por ahogamiento o producto de lesiones previas a tirarse al agua.Un día después del hecho, los agentes recuperaron el cuerpo del padre. Joshawa Brooks tenía 28 años y la Policía lo había identificado como el autor del intento de asesinato. Tenía antecedentes y había violado la libertad condicional.Las autoridades confirmaron que están investigando para descifrar el motivo del accionar de Joshawa."Esta es una situación bastante impactante, no solo para la familia sino también para la comunidad. Fort Erie es pequeño y lo que mucha gente quiere saber es, ¿por qué? Los detectives están trabajando con la oficina del forense para tratar de establecer por qué y tratar de explicarlo un poco mejor", dijo el oficial Phil Gavin según Toronto City News.