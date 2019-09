Demócratas lanzan una investigación de juicio político para destituir a Trump

Tune in as I speak live from the U.S. Capitol. https://t.co/j6UMq4TC5u — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 24 de septiembre de 2019

NEW: 174 House Democrats now support opening an impeachment inquiry into Pres. Trump, according to a count by @ABC News.



The list has continued to grow amid fallout over Trump's call to the president of Ukraine. https://t.co/DRge7OhQYz pic.twitter.com/xrrST4puI1 — ABC News (@ABC) 24 de septiembre de 2019

¿De qué se le acusa a Trump?

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2019

Reacción de Trump

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2019

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, anunció este 24 de septiembre el inicio de una investigación de juicio político con el fin de destituir al actual presidente del país, Donald Trump.En una transmisión en vivo desde Washington, P: aprobar una investigación de 'impeachment'"."Esta semana, el presidente admitió haber pedido al presidente de Ucrania que tome medidas que lo beneficien políticamente", continuó Pelosi.", aseguró Pelosi."Por lo tanto, hoy estoy anunciando que la Cámara de Representantes está avanzando con una investigación oficial de juicio político", ha declarado. "Las acciones tomadas hasta la fecha por el presidente han violado gravemente la Constitución, especialmente cuando el presidente afirma: 'El artículo 2 dice que puedo hacer lo que quiera'". Añadió que Trump "debe rendir cuentas", ya que "nadie está por encima de la ley".La medida se toma después de los reportes de que el mandatario estadounidense supuestamente podría haber retenido la ayuda a Ucrania, con el objetivo de presionar a Kiev, para que reabra una investigación de corrupción que involucra al hijo de su rival político Joe Biden.Esta semana, el diariopublicó que el presidente de EE.UU. actuó junto con su abogado personal, Rudolph W. Giuliani, y además de inistir en la investigación contra el hijo de Joe Biden también supuestamente habría insistido en que los funcionarios ucranianos investigaran si los demócratas coludieron con Ucrania para divulgar información sobre el exjefe de la campaña de Trump, Paul Manafort, durante las elecciones del 2016.Por su parte, AP reportó que la orden de congelar los fondos a Ucrania se produjo, al parecer, a finales de julio, unos días antes de dicha llamada telefónica de Trump y Giuliani, al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.En otro tuit, el presidente de EE.UU. aseguró que era una "llamada muy amigable y totalmente apropiada" y que trató al líder ucraniano "sin presión".Asimismo, horas antes, Trump declaró que si Pelosi inicia el proceso de 'impeachment', será "positivo" para él. "Ganaremos las elecciones", ha asegurado el presidente de EE.UU.