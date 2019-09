Tabaré Vázquez completó la primera parte de su tratamiento contra el cáncer

Foto: Archivo

La nota señala que Vázquez, de 79 años, "completó el tratamiento de radioterapia con excelente tolerancia al mismo" y agrega que el mandatario "presenta un buen estado general".



El oncólogo que lo ha tratado, Mauricio Cuello, y el médico de la Presidencia, Mario Zelarayán, explicaron que en el plazo de dos meses el presidente volverá a someterse a "estudios médicos para evaluar la respuesta al tratamiento" y determinar los pasos a seguir.



Mientras esto ocurre, precisó la Presidencia, "continúa con sus actividades de gobierno con normalidad".



No obstante, se tomó la decisión de que Vázquez no acuda la próxima semana a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, quedando la representación de Uruguay en la cita en manos del canciller, Rodolfo Nin Novoa.



Vázquez está completando el que es su segundo mandato como presidente de Uruguay, tras ocupar la jefatura de Estado del país entre 2005 y 2010. Elecciones en el país vecino

Los uruguayos están llamados a las urnas para elegir a su sucesor el próximo 27 de octubre, si bien este no ocupará el cargo hasta marzo de 2020.