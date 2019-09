Después de tener 10 varones y tuvo a su primera hija: Detalles de la historia

Alexis Brett ya se había resignado. Sabía que su vida estaba ya «condenada» a vivirla entre hombres. No le importaba pero echaba de menos una niña tras el nacimiento de sus 10 hijos. Lo que no sabía es que el destino le tenía preparada una sorpresa.Esta mujer de Reino Unido, famosa por haberse convertido en la primera mujer del país en dar a luz a diez niños, tiene ya entre sus brazos a su primera hija. Tal y como cuenta, Alexis Brett, de 39 años, la pequeña Cameron pone el broche de oro final a una familia en la que la locura marca su día a día.«Estamos en la luna», asegura la mujer, quien reconoce que creía que su nuevo embarazo le traería otro niño. «Pero cuando descubrí que era una niña, mi rostro era todo un poema. Estaba conmocionada, pero encantada. Ahora que está aquí con nosotros, siento algo fantástico», cuenta Alexis.Ahora, la pequeña Cameron, que vino al mundo el pasado mes de agosto, convive con sus diez hermanos, cuyas edades comprenden desde los 2 años hasta los 17, según publicó abc.«En general, se portan muy bien con ella, tratando de guardar silencio para no despertarla. Y también quieren cargarla y darle de comer. Es genial», asegura el padre, David, de 44 años.Según el diario, la pareja insiste en que ya no tendrán más hijos. Cameron cierra a esta familia que incluye también a Campbell (17 años), Harrison (16), Corey (14), Lachlan (11), Brodie (9), Brahn (8), Hunter (6), Mack (5), Blake (3) y Rothagaidh (2).«No habrá más. Lo dije la última vez, pero esta vez lo digo en serio. Amo a mi familia como es ahora», asegura Alexis.Para esta pareja, todos sus hijos son especiales. «Si otro chico hubiera estado en camino, no me habría molestado. Nos han preguntado siempre mucho si teníamos tantos hijos porque esperábamos a esa niña esquiva. Puedo responder honestamente 'no'», relata la madre, que reconoce que nunca se había planteado tener una familia numerosa. «Ahora sí, me encanta», asegura.