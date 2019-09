Adolescente murió haciendo pochoclos como en un tutorial de redes sociales

Un desafortunado y trágico episodio tuvo lugar en una casa particular en China. Peng de 12 años y Zhou de 14 querían hacer pochoclos como en un video que vieron en Facebook. Sin embargo algo salió mal. Terminaron heridas y una de ellas murió.



Según se puede ver en el tutorial que lleva dos años colgado en la red, debían cortar una lata de gaseosa a la mitad, poner alcohol en su interior, y repetir el proceso con otra, para hacerle una especie de compuerta por la que supuestamente saldrían las palomitas de maíz.



La maniobra falló, pues la sustancia es altamente flamable y al entrar en contacto con el fuego, habría causado una explosión que generó quemaduras en ambas menores. El hecho tuvo lugar el pasado 22 de agosto y a causa del accidente las dos chichas fueron hospitalizadas. La más joven no tuvo heridas graves, pero su amiga no tuvo la misma suerte y aunque los médicos se esforzaron, tras dos semanas en terapia intensiva murió.



El caso tomó notoriedad por la gran difusión que hicieron los medios de comunicación y enseguida la población china comenzó a culpar de lo ocurrido a Ms. Yeah, una influencer de 25 años que en 2016 grabó un video en donde improvisa una "pochoclera", según publicó Crónica.com.ar.



Los ataques llevaron a la joven a grabar un video pidiendo disculpas, aunque admitió que ella jamás usó una lata llena de alcohol como lo hicieron las menores, pues le parecía peligroso.