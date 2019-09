Una región de Italia ofrece 700 euros mensuales a quienes vayan a vivir allá

Quizás sea la oportunidad perfecta para muchos. Una región de Italia ofrece 700 euros mensuales (45.780 pesos argentinos) a quienes se muden allá, debido a la baja cantidad de población.Se trata de la región montañosa de Molise, que limita al norte con Abruzos, al este con el mar Adriático, al sur con Apulia y al oeste con Lacio. La propuesta, bautizada como "renta de residencia activa", busca también de esta forma incentivar la actividad económica, en pleno declive debido a la cantidad de comercios que cierran ante la falta de consumo.La oferta parece increíble pero hay un requisito: el pueblo al que decidas mudarte tiene que menos de 2.000 habitantes, y tendrás que abrir un negocio en el área por al menos cinco años, según informó The Guardian.Eso sí, no hay restricciones en cuanto al rubro. Podés abrir desde una cafetería hasta ofrecer tus servicios como peluquero de perros.Molise cuenta con 136 pueblos y al menos 100 de ellos tienen menos de 2 mil habitantes, lo que los deja al borde de despoblarse casi por completo. En Pizzone, no hay almacenes ni famrmacias y en Filignano apenas viven 700 personas, reportó ABC.Si ya estás haciendo los cálculos, conviene esperar a que el gobierno italiano publique detalles oficiales del acuerdo el 16 de septiembre en The Gazette. Luego, los candidatos tendrán 60 días para postularse."Si hubiéramos ofrecido financiación, habría sido otro gesto de caridad", dijo Donato Toma, presidente de Molise. "Queríamos hacer más; Queríamos que la gente invirtiera aquí. Pueden abrir cualquier tipo de actividad: una panadería, una papelería, un restaurante, cualquier cosa. Es una forma de dar vida a nuestras ciudades y al mismo tiempo aumentar la población", destacó.