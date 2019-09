Video: Vegana criticó el uso de cañas de pescar: "Es un arma de matar"

Después de hacerse viral por comentar que en su santuario animalista separaba a los gallos de las gallinas para que no fueran violadas, ahora la vegana activista volvió a generar polémica ya que ahora afirmó que "pescar es matar" y es parte "del sistema capitalista opresor" que convierte a los animales "simples productos comerciales" y se les trata como si no tuvieran sistema nerviosos o sintieran dolor "innecesario".La joven añadió, además, que lo que ocurre con este tipo de animales también es "especismo", una discriminación por especie porque se les considera diferentes. "No necesitamos comer animales, ni usarlos para vestirnos ni para experimentación ni para el ocio", dijo.Un santuario animal español llamado "Almas Veganas" se ha vuelto furor en las redes sociales debido a su pronunciamiento en pro de las gallinas y de la igualdad.