Las medidas que acordaron siete países para proteger el Amazonas

Proteger la selva del Amazonas, la mayor región tropical del planeta. Ese es el objetivo del Pacto de Leticia que han firmado siete países de la región de la Amazonía en Colombia en una cumbre marcada por la reclamación de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, de no ceder soberanía sobre la selva.



"Aquí estamos firmando un pacto donde coordinamos y trabajamos armónicamente por objetivos comunes. Nos motiva a proteger la Amazonía para hacer trabajos de prevención y mitigación cuando se presentan riesgos como los incendios forestales", ha declarado el presidente colombiano, Iván Duque. Acudieron a la cita en la ciudad colombiana de Leticia, situada en la triple frontera entre el país anfitrión, Brasil y Perú, acudieron el presidente colombiano; el de Perú, Martín Vizcarra; Ecuador, Lenín Moreno; y Bolivia, Evo Morales. El mandatario brasileño no acudió por motivos de salud, pero intervino por videoconferencia. En representación de Brasil acudió el canciller Ernesto Araújo. El documento también fue suscrito por el vicepresidente de Surinam, Michael A. Adhin, y el ministro de Recursos Naturales de Guyana, Raphael Trotman.



La cumbre ha sido celebrada después de que más de 2,5 millones de hectáreas de selva amazónica hayan sido pasto de las llamas de decenas de incendios declarados en las últimas semanas en la región, especialmente en Brasil y Bolivia. "Siempre somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental", ha destacado Duque, en referencia velada a las diferencias políticas que dividen a los gobiernos que han acudido a la cumbre. Bolivia, que ha estado representada en Leticia por el presidente, Evo Morales, ha criticado que no se haya invitado al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.



El líder boliviano, señalado por parte importante de la opinión pública de su país de haber causado el aumento de incendios, tras haber aprobado leyes que permiten ampliar la frontera agrícola, ha declarado que todos los países deben comprometerse "dejando de lado" las diferencias.



Que Colombia invitase al Gobierno de Maduro podría haber sido visto como contradictorio, teniendo en cuenta que, tanto el país cafetero, como Brasil, Perú y Ecuador, reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.



Bolsonaro, acusado por numerosas ONG y otros defensores del medio ambiente de haber causado el aumento de incendios en Brasil, por su discurso en favor del agronegocio y de explotar los recursos naturales del Amazonas, ha vuelto a criticar al presidente francés, Emmanuel Macron, y ha dicho que la crisis amazónica está siendo tratada como propaganda contra su país. 16 medidas pendientes de desarrollo El Pacto de Leticia contiene 16 medidas, de corte general, que deberán ser desarrolladas en profundidad en el futuro. Entre las directrices aprobadas se incluye la creación de un mecanismo de fortalecimiento de acción coordinada para valorar los bosques y la biodiversidad del Amazonas.



Los líderes han pactado también luchar contra la deforestación creando una Red Amazónica de Cooperación que actúe ante los desastres naturales y coordine a los sistemas de prevención de los distintos países. Quienes han firmado el pacto fomentarán también formas de conectar las áreas protegidas y promoverán el desarrollo sostenible y la reforestación.



"Ha llegado el momento de tomar conciencia sobre el rol que tienen nuestros países en la protección, conservación y desarrollo de nuestra Amazonia", ha pedido el presidente peruano, Martín Vizcarra, que ha propuesto recientemente adelantar las elecciones de su país a 2020.



"Cuando vemos que se genera una sensibilidad mundial por los incendios que están afectando los bosques, decimos que es una buena circunstancia para tratar nuevamente el tema. Pero no debemos quedarnos solo en la evaluación coyuntural del incendio, porque el deterioro de la naturaleza y bosques es mucho más de lo que se genera en este incendio", ha añadido. Naciones Unidas revisará, por su parte, el Pacto de Leticia en la próxima Conferencia sobre Cambio Climático. Los indígenas denuncian la deforestación Decenas de personas han protestado este viernes en Leticia contra la deforestación del 'pulmón' del planeta y han denunciado que "no hay agua". "¡No hay agua!", afirmaba a 'Europa Press' Beto Hanayari, un indígena de la etnia Uitoto. "Está lloviendo menos. La tierra se está secando. Qué cosa horrible. Usted va ahorita a la selva y todo está seco. Los animales se están muriendo en el monte. Para consumir agua tienen que caminar kilómetros", ha lamentado el campesino. El clima de la zona está cambiando, según el indígena, a causa de la deforestación.



Indígenas ticunas y huitotos asisten a una cumbre donde se han discutido fórmulas para la preservación de este ecosistema. (EFE)

Pese a que los mandatarios de los países amazónicos han logrado un acuerdo para tomar medidas y proteger la selva, Hayanari no cree en esos pactos. "Los convenios internacionales han sido farsas. Mentiras", lamenta, criticando que el Gobierno colombiano del presidente Iván Duque plantee retornar al criticado glifosato para acabar con los cultivos de uso ilícito, como la coca, que crecen en el Amazonas.