Polémica en Brasil por la ilustración de un beso gay en un cómic de superhéroes

"Defender a la familia", el argumento del alcalde

A decisão de recolher os gibis na Bienal teve apenas um objetivo: cumprir a lei e defender a família. De acordo com o ECA, as obras deveriam estar lacradas e identificadas quanto ao seu conteúdo. No caso em questão, não havia nenhuma advertência sobre o assunto abordado. pic.twitter.com/7tePvvM8ab — Marcelo Crivella (@MCrivella) 6 de septiembre de 2019

Una bienal plurar

, que concluyó este sábado con la decisión del Tribunal de Justicia (TJ) de permitir la confiscación de esos libros de la, a partir de un pedido delLa decisión fue tomada esta tarde por el titular del TJ, Claudio de Mello Tavares, que dio luz verde al planteo efectuado por Crivella, ex obispo evangélico elegido alcalde de Río en 2016, quienLa Justicia de la ciudad brasilera había considerado ayer en primera instancia que las autoridades debían "abstenerse de confiscar obras en función de su contenido, especialmente aquellas que tratan sobre", y tampoco podían "suspender la licencia de la Bienal", según dijo el juez Heleno Nunes, quien concedió una medida cautelar al constatar una "aparente afronta a los principios constitucionales pertinentes a la libertad de expresión".La escena que alarmó al alcalde muestra al hechicero Wiccano y el guerrero Hulkling, dos personajes de los Jóvenes Vengadores que en la trama mantienen una relación amorosa, besándose.Tras ordenar la retirada de los cómics, Crivella envió ayer un equipo de inspectores de la Secretaría del Orden Público (Seop) en busca de contenidos "inapropiados".La Seop informó que 12 de sus agentes recorrieron los 150 puestos de la feria literaria y "no encontraron material en desacuerdo con las normas del Estatuto del Niño y el Adolescente", ley que protege los derechos de los menores en Brasil."No se encontraron ejemplares de la publicación 'Vengadores, la cruzada de los niños', objeto de denuncias de personas que asistieron a la exposición", afirmó la Seop en un comunicado."Hay una cierta controversia en los medios por la decisión de la Alcaldía de mandar recoger los libros que tenían contenido de homosexualidad, afectando a un público infantil, juvenil", afirmó Crivella ayer en un video publicado en su cuenta de la red Twitter."Lo que hicimos es para defender a la familia. Ese asunto debe ser tratado en la familia, no puede ser inducido, sea en la escuela, en la edición de libros, sea donde sea", afirmó.A pesar de que el Congreso, de perfil conservador, nunca legisló al respecto, un fallo de la Corte Suprema de Brasil autorizó en 2011 la unión civil entre personas del mismo sexo. Este año criminalizó la homofobia, equiparándola al delito de racismo, un paso importante para las minorías sexuales en uno de los países con más asesinatos de personas de la comunidad LGBT del mundo.Pero su decisión, que fue calificada por diversas instituciones como un acto de censura, generó el efecto contrario: rápidamente los números de la historieta se agotaron y los internautas inundaron las redes con el hashtag #LeaConOrgullo, en apoyo a la causa de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero).La Bienal, que termina el 8 de setiembre, reivindicó que se trata de un festival "plural" que da "voz a todos los públicos, sin distinción, como debe ser una democracia".Inclusive están previstos paneles de debate sobre literatura trans y LGBT, añadieron sus organizadores., concluyó.Crivella fue elegido alcalde en octubre de 2016, como candidato del Partido Republicano Brasileño (PRB, derecha) vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD), una de las principales denominaciones neopentecostales del mundo.Excantante góspel, es sobrino del fundador de esa iglesia, Emir Macedo, dueño de la segunda mayor cadena de televisión de Brasil, TV Record.