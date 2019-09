Afirman que "hay condiciones para que se siga propagando" el fuego en Amazonas

Autoridades de la Cruz Roja de Argentina advirtieron que "todas las condiciones están dadas para que se siga propagando el fuego" en los incendios que desde hace semanas azotan a la Amazonia de Brasil, Bolivia y Paraguay y precisaron que se montará un operativo internacional de asistencia.



"Todas las condiciones están dadas para que se siga propagando el fuego. Apagamos en un lugar y se prende en otro. La sequía complica todo, desde enero que no hay lluvias", dijo el director nacional de Respuesta a Emergencias y Desastres de la Cruz Roja, Rodrigo Cuba, que se encuentra en el pueblo boliviano de San Javier de la Frontera, ubicado cerca de la frontera con Brasil.



"El panorama es peor de lo que pensamos. Pensamos acciones para la asistencia de los equipos que están apagando el fuego, pero lo cierto es que eso quedó en segundo plano porque hay que trabajar todos para apagar el fuego", contó Cuba, que visitó hasta el momento 12 municipios de Brasil y 16 de Bolivia.



La Cruz Roja movilizó un equipo de 50 voluntarios principalmente brasileños y bolivianos para las tareas de asistencia, mientras que un equipo de cuatro técnicos regionales -entre los que se encuentra Rodrigo Cuba- están realizando una evaluación para el plan de acción que se iniciará en estos días con fondos provenientes de Suiza.



"Hay muchas comunidades que tienen varias personas con afecciones de salud ya que están hace un mes respirando humo. Comenzó a haber enfermedades respiratorias y dérmicas, y en menor medida personas quemadas", precisó el director.



El operativo, del cual no se precisó el costo, implicará instalar tanques de agua comunitarios para consumo humano y animal, ya que "es parte de los medios de vida de la gente", explicó Cuba.



En tanto, también se va realizar un "cash transfer multipropósito", que será una entrega de dinero en efectivo para que las familias puedan comprar herramientas, semillas o lo que necesiten.



Se instalarán además puestos sanitarios en las lineas de combate del fuego para dar una respuesta rápida a las atenciones de salud que se requieran



Y por último, habrá un fondo específico para que las familias de las comunidades puedan cambiar el tipo de construcciones que tienen.



"Las casas son de motacu, que es como una caña, y es altamente inflamable", explicó Cuba.



"Hace un mes que la gente no puede ir a trabajar porque tiene que cuidar a la familia y luego combatir el fuego. Las personas no quieren dejar nada, todo el día se encargan de limpiar los materiales inflamables cerca de sus casas y hacer anillos de protección", contó.



Según informó esta semana el presidente boliviano, Evo Morales, los focos de calor reportados en el país son 684, de los que 342 están en la Chiquitania.