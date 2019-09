Dorian pasará "peligrosamente cerca de la costa de Florida"

Tras avanzar lentamente por la isla durante la tarde del lunes, y provocar destrucciones catastróficas al moverse a sólo dos kilómetros por hora, el huracán se detuvo por completo en la madrugada del martes al norte de Grand Bahamas. Allí pasará unas horas más, provocando mayor caos y devastación bajo su sombra. Después, dijo el Centro Nacional de Huracanes (CNH), reanudará su trayectoria, y marchará hacia la costa este de EEUU.



En su último reporte, publicado a las 05:00 am, el organismo informó que Dorian se ubica al norte de Grand Bahamas, y a 170 kilómetros de West Palm Beach, Florida. Sus vientos máximos sostenidos son de 120 mph [195 km/hora], lo que implica que el monstruoso huracán descendió a categoría tres en la escala Saffir-Simpson.



"Los vientos máximos sostenidos están cerca de 120 mph (195 km/h) con ráfagas más fuertes. Dorian es un huracán de categoría 3 en la escala de vientos del Saffir Simpson. Se espera que Dorian permanezca como un huracán poderoso durante los próximos días", apuntó el CNH.



De acuerdo a los pronósticos, Dorian reanudará su marcha durante la mañana del martes y tomará dirección noroeste hacia Florida. Derek Giardiano, del Servicio Nacional de Meteorología dijo que las probabilidades de que Dorian toque tierra en suelo estadounidense han disminuido, pero "no se descarta por completo".



A pesar de las dificultades para definir una trayectoria exacta del huracán, el CNH explicó en su último informe que esperan que el núcleo de Dorian se mueva "peligrosamente cerca de la costa este de Florida más tarde este martes, hasta el miércoles en la noche"; "muy cerca de la costa de Georgia y Carolina del Sur el miércoles en la noche hasta el jueves"; "y cerca o sobre la costa de Carolina del Norte en la tarde del jueves".



Las autoridades recordaron que aunque se prevé que Dorian avance por el mar, una pequeña desviación bastaría para llevar al meteoro hacia tierra, por lo que piden a los residentes de Florida, Georgia y las Carolinas estar al pendiente de las actualizaciones que surjan. Avisos de huracán para zonas del este de Florida Aunque no se espera un embiste directo de Dorian, ciertas áreas del este de Florida deberán prepararse para sufrir "condiciones de huracán" durante este martes. El CNH emitió un "aviso de huracán" para las zonas ubicadas entre Jupiter Inlet hasta Ponte Vedra Beach, Florida.



También decretó una "vigilancia de huracán" para las áreas situadas entre el norte de Deerfield Beach, en Florida, hasta Jupiter Inlet; y para las localizadas entre el Norte de Ponte Vedra Beach hasta el sur de Santee River, en Carolina del Sur.



Además, podrían sufrirse marejadas ciclónicas desde Lantana hasta Savannah River, por lo que también se emitió una alerta en estas zonas.