"Los gallos no violan a las gallinas": Video de productor que responde a veganos

El video de las tres jóvenes del grupo Almas Veganas, que se hizo conocido por crear un santuario en el que separan a gallos de gallinas para que no sufran abusos, generó una gran polémica en España y en el mundo. En las redes sociales dieron lugar a incontables bromas y a muchos insultos. Esta vez, tuvieron una respuesta y fue de un joven productor avícola que se ganó varios adeptos."Hago este vídeo porque estoy un poco cabreadillo por el vídeo que han hecho estas dos chicas, que parece que los ganaderos somos explotadores animales. Les voy a enseñar mi explotación avícola y cómo cuidamos las gallinas aquí", dice en el inicio del video.Luego, a diferencia de lo que hicieron las jóvenes veganas, toma uno de los huevos y en lugar de reventarlo contra el piso, asegura: "¿Habrá algo más rico que un huevo con papas? Será comida de pobres, pero comida de dioses".En su recorrido por el gallinero, el muchacho del que no se conoce el nombre cuenta también en qué condiciones tiene a sus animales y remarca que sin su trabajo no habría veganismo: "Los ganaderos somos imprescindibles para que estas chicas veganas puedan comer, porque para que los alimentos salgan del campo hace falta el estiércol de las gallinas", remarca.Además, busca refutar la idea de las chicas sobre la violación que sufren las gallinas de parte de los gallos, una máxima que difundieron en uno de sus videos."Las gallinas ponen huevos solas. Yo aquí no tengo ningún gallo, pero los gallos no violan a las gallinas. El gallo, simplemente, si pisa a la gallina, pues el huevo que pone la gallina tiene un pollito dentro. Pero las gallinas ponen huevos todos los días, sin que haya gallos, concretamente cada 28 horas", asegura.El video fue difundido en las redes sociales y encontró en el partido político Vox, de extrema derecha, la mejor manera de esparcirlo en las redes."Nadie mejor que alguien del campo, que trabaja los siete días de la semana con los animales, para desmentir las chorradas de los falsos ecologistas ¡Viva el campo español y sus gentes!", dice el tuit del partido liderado por Santiago Abascal.Almas Veganas, el grupo que dio inicio a la polémica, es una asociación activista en favor de las gallinas y de la igualdad. No obstante, varias de sus premisas han sido motivo de mofa a través de redes sociales y del programa de TV español "Todo es mentira", donde se las entrevistó para conocer su particular forma de vida.Dicha entrevista con el programa le dio voz a este autodenominado "santuario animal" que se ha convertido en viral a través de las redes sociales por su denuncia ante el consumo de huevos. "No queremos que violen a las gallinas", afirmaron las activistas.

Según Almas Veganas, "los huevos son de las gallinas" y merecen una "vida tranquila y digna". Por esa razón las separan de los gallos "porque no queremos que las violen". Esta máxima fue difundida en un video en Twitter, con el hashtag #huevosesesclavitud y luego fue defendida por sus integrantes en el programa del canal Cuatro, aunque supieran de antemano, tal y como señalaron en un vídeo difundido posteriormente, que las habían contactado para "ridiculizarlas".

En un video posterior, con el descargo del grupo, sus integrantes también defienden el lenguaje inclusivo. "Hablamos con la 'e' porque sabemos que el género es mentira, es una construcción social", dice una de las integrantes. "Sabemos que les persones humanes son muy diversas y por tanto queremos incluirles a todes".