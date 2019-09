Hay 34 desaparecidos tras hundimiento de un barco en costas de California

Sin información sobre los sobrevivientes

Equipos de bomberos en helicópteros, botes pequeños y un barco de la Guardia Costera combatieron desesperadamente el incendio que se desató previo al amanecer en el "Concepción", un navío de 23 metros de eslora que realizaba una excursión de buceo en torno a la isla Santa Cruz, al oeste de Santa Bárbara.El fuego y el calor intenso les impidieron romper el casco del barco para buscar sobrevivientes antes de que la nave se hundiera, dijo la Guardia Costera.Una densa niebla complicaba aún más los esfuerzos de rescate.Cinco miembros de la tripulación estaban despiertos y saltaron al agua cuando se inició el incendio alrededor de las 03H15 (10H15 GMT), dijo la capitana de la Guardia Costera Monica Rochester en una conferencia televisada. Las 34 personas que restaban a bordo están desaparecidas.Los rescatistas ahora realizan búsquedas a lo largo de la costa de la isla, con la esperanza de encontrar sobrevivientes de la catástrofe, señaló.Los equipos de rescate pasaron horas intentando sin éxito combatir el fuego en la madrugada -del cual fueron notificados 15 minutos después de que las llamas tomaran el barco- pero no lograron acceder al Concepción, dijo a CNN el jefe de la Guardia Costera, Aaron Bemis.Sin acceso a la embarcación, los socorristas no pudieron realizar una evaluación precisa, pero dijeron que esperaban muchas víctimas."No tengo información sobre ningún sobreviviente en esta etapa", declaró Bemis."Es un bote grande, y sabemos que hay numerosas muertes. No tengo un número exacto", comentó Bill Nash, vocero del condado de Ventura.Rochester dijo que se creía que todos los pasajeros estaban durmiendo en una cabina de literas en ese momento."Los cinco miembros de la tripulación pudieron desembarcar porque estaban en la cabina principal", agregó. "Los 34 pasajeros estaban bajo cubierta".Los cinco tripulantes fueron rescatados por una embarcación de recreo llamada Grape Escape, agregó.Shirley Hansen, quien estaba en el Grape Escape con su esposo Bob, dijo al diario Los Angeles Times que estaban dormidos cuando escucharon golpes al costado de su barco. Los hombres, algunos vestidos apenas con ropa interior y otros con heridas en las piernas, estaban angustiados, señaló Hansen. Uno de ellos tenía a su novia en el barco. Otros dos remaron en búsqueda de sobrevivientes, pero no encontraron a ninguno.La Guardia Costera todavía está en "fase de respuesta", lo que significa que los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan, pero principalmente en la costa, para hallar posibles sobrevivientes, precisó Rochester.Por el momento no hay hipótesis sobre la causa del incendio a bordo.El "Concepción" salió de Santa Bárbara el sábado al amanecer para una excursión de buceo en las islas vecinas, una zona extremadamente turística.Debía regresar a su puerto de origen el lunes por la tarde, día festivo en Estados Unidos.Presuntamente, había anclado para pasar la noche al norte de Santa Cruz, una isla que forma parte del Parque Nacional de las Islas del Canal.Estrenado en 1981, el barco pertenece a una compañía con sede en Santa Bárbara, en cuyo sitio web se indica que el "Concepción" "cumple completamente" con las normas de seguridad.Glen Fritzler, que figura como propietario del navío, es un profesional respetado que solo hace unos meses recibió el Premio de Servicio de Buceo de California, según Los Angeles Times.AFP-NA