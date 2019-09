La verdadera historia del meme de la mujer que le grita al gato malvado

A una imagen se les agrega un comentario gracioso y listo: la fórmula del meme perfecto. Esto que se intenta una y mil veces por día en las redes sociales, se vuelve algo excepcional cuando su viralización es masiva. Se podría hablar de un puñado de memes memorables siempre con vigencia y otros con una fama breve. En este sentido, hay uno que copa la escena de hoy en Internet: la mujer gritándole al gato que tiene un gesto malvado en una mesa.En los últimos días miles de usuarios de las redes sociales (Facebook, Twitter y, en menor medida, Instagram) compartieron tal meme y ahora los medios se preguntan: ¿De dónde surgió? Según la página Know Your Meme, esta imagen es una captura de pantalla de un capítulo de The Real Housewives of Beverly Hills y del gato instagramer Smudge the Cat.Las mujeres de la foto son Taylor Armstrong y Kyle Richards. Según medios internacionales, la escena corresponde al episodio 14 de la segunda temporada de la serie (emitida en 2011) y que algún medio capturó para contar lo que ocurrió en ese capítulo.La cuenta del gato tiene más de 400 mil seguidores, pero no fue esta año la primera vez que se subió tal foto, sino que fue un usuario de Tumblr que lo hizo con la leyenda "no le gustan los vegetales".Según Know Your Meme ambas imágenes no se unieron hasta el 1 de mayo de 2019, cuando la usuaria de Twitter @MISSINGEGIRL hizo un post con el chiste: "Estas fotos juntas me están haciendo perder la cabeza".Después debió solamente surgir el humor y el ingenio popular. Así fue que se retuiteó, se viralizó y se replicó con modificaciones por toda la red. Hasta se hicieron memes del meme... una moda que no parece pasajera.