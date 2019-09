Imágenes: Devastador paso del Huracán Dorian por las Bahamas

View from Marsh Harbour, Abaco from parents house a few minutes ago. And not even hurricane force winds yet. pic.twitter.com/cTSecWKYVw — Highy Caffeinated (@joltofcoffee) 1 de septiembre de 2019

This is some of the damages by Hurricane Dorian in the Abaco Islands....torn roofs and cars literally flipped over. Oh wow ? ?? Be Safe Folks #hurricane #hurricanedorian #Bahamas #242 ?? pic.twitter.com/E4Hoe73Jlx — ??James Julmis?? (@julmisjames) 1 de septiembre de 2019

Dorian en tiempo real

El servicio meteorológico de EE.UU. describe las condiciones en las islas Ábaco de las Bahamas como "catastróficas".En las redes sociales han aparecido videos desde las islas Ábaco que muestran daños importantes y las severas condiciones climáticas que se viven allí debido al paso del huracán Dorian, el más potente jamás registrado en las Bahamas.El Departamento de bomberos y rescate de voluntarios de Hope Town (Bahamas) confirmó que el violento paso de este huracán de categoría 5, cuya velocidad ha superado los 297 kilómetros por hora, ha dejado casas destruidas y techos arrancados.Los bomberos realizarán una evaluación de los daños tan pronto la tormenta deje la isla."Ahora no es momento de entrar en pánico, ahora es el momento de planificar cómo comenzar a recuperarse", publicó el Departamento en las redes sociales.Este 1 de septiembre, el huracán, que está creando condiciones "catastróficas", ha tocado tierra en las islas Ábaco, en el noroeste del archipiélago, y continúa desplazándose sobre la zona.Dorian tocó tierra en las Bahamas con una fuerza que iguala el récord de huracanes en el Atlántico, establecido en 1935, según los meteorólogos.El medio The Weather Channel precisa que el huracán actualmente se está moviendo sobre las islas Ábaco y continuará su progreso hacia el oeste antes de girar hacia el norte. "Los residentes a lo largo de la costa este de Florida deben permanecer vigilantes", advierte el medio, ya que el huracán continúa su rumbo hacia la costa este de EE.UU., donde se espera que afecte los estados de Florida, las Carolinas, Georgia y Alabama.Horas antes, el jefe del departamento meteorológico de ABC Action News, Denis Phillips, a través de su cuenta de Twitter ha calificado a Dorian del "huracán más potente que se ha acercado al noroeste de las Bahamas".Anteriormente, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC) informó sobre un aumento de la potencia de Dorian, actualmente de categoría 5, a medida que la pared del ojo del huracán se aproximaba a las islas Ábaco.Advirtió también que el área será castigada por intensas ráfagas de viento acompañadas de lluvias torrenciales que durarán 30 horas o incluso más tiempo."¡Busquen refugio ahora! ¡Esta es una situación extremadamente peligrosa y que pone en peligro la vida!", alertó el NHC a través de Twitter, urgiendo a los habitantes de las islas Ábaco a no arriesgar sus vidas. Adicionalmente, se prevé una marejada "catastrófica" de entre 5 y 7 metros en esas islas bahamesas a causa del poderoso ciclón.