Videos: Al menos cinco muertos y 21 heridos tras un robo y persecución en EEUU

Un ataque armado en el Estado estadounidense de Texas dejó al menos cinco muertos y 20 heridos este sábado. Después de varias horas de una situación activa entre las ciudades de Odessa y Midland, la policía informó que el tirador había sido abatido."Tenemos al menos 21 víctimas, 21 víctimas de disparos y al menos cinco muertos en este momento", dijo el vocero de la policía de la pequeña ciudad de Odessa, en el oeste de Texas, quien no aclaró si la cifra de "21 víctimas" alude solo a los heridos o si también incluye a los fallecidos.El tirador, que figura entre los cinco fallecidos, había robado un camión del correo y desde allí había "disparado indiscriminadamente"."Creemos que son dos tiradores en dos vehículos separados", dijo en un primero momento la policía de Midland, una de las dos ciudades atacadas. "Por favor, manténganse alejados de la zona y permanezcan en sus casas", agregó en un comunicado en sus redes sociales."Un sujeto está conduciendo actualmente por Odessa disparando a gente al azar. En este momento hay múltiples víctimas de disparos", agregó la policía de Odessa en su página de Facebook.En la persecución posterior, un policía estatal recibió un disparo en la autopista. Dos otros oficiales recibieron disparos, uno de Odessa y otro de Midland.El presidente Donald Trump fue informado y la Casa Blanca monitoreaba la situación, dijo la secretaria de prensa Stephanie Grisham aOdessa se localiza a unos 32 kilómetros al suroeste de Midland.