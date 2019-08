El huracán Dorian dio un giro inesperado y se dirige a territorio estadounidense

High-resolution visible imagery over the eye of #Dorian is stunning this morning. This is a special view of 30-second @NOAA high-resolution visible imagery that forecasters use. Catch the latest on this hurricane's forecast at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/J8lerryPrj — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 31 de agosto de 2019

8/31 8 AM EDT: There's been a notable change overnight to the forecast of #Dorian after Tuesday. It should be stressed that the new forecast track does not preclude Dorian making landfall on the Florida coast, as large portions of the coast remain in the track cone of uncertainty pic.twitter.com/GSds0bKunM — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 31 de agosto de 2019

Looking like our great South Carolina could get hit MUCH harder than first thought. Georgia and North Carolina also. It's moving around and very hard to predict, except that it is one of the biggest and strongest (and really wide) that we have seen in decades. Be safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de agosto de 2019

El huracán de categoría 4 se apartó de su trayectoria prevista y ahora se está dirigiendo a los Estados de Georgia y las Carolinas. El ciclón Dorian se fortaleció este sábado a huracán de categoría 4, "extremadamente peligroso", con vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora.Las áreas a lo largo de la costa todavía están preparadas ante posibles tormentas, fuertes lluvias y vientos peligrosos. La tormenta podría azotar los estados de Carolina del Norte y del Sur el miércoles por la noche."Ha habido un cambio notable durante la noche en el pronóstico de Dorian después del martes. Cabe destacar que la nueva ruta de pronóstico no impide que Dorian toque tierra en la costa de Florida, ya que grandes porciones de la costa permanecen en el cono de la incertidumbre", tuiteó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU."También podrían producirse impactos significativos incluso si el centro de Dorian permanece en alta mar. Con el cambio en el pronóstico, el riesgo de fuertes vientos y tormentas que amenazan la vida aumenta a lo largo de las costas de Georgia y Carolina del Sur a mediados de la próxima semana", agregó."Parece que nuestra gran Carolina del Sur podría ser golpeada mucho más fuerte de lo que se pensaba. Georgia y Carolina del Norte también. [Dorian]se está moviendo y es muy difícil de predecir, excepto que es uno de los más grandes y fuertes (y realmente amplios) que hemos visto en décadas. ¡Tengan cuidado!", tuiteó, a su vez, el presidente del país, Donald Trump.Anteriormente, Donald Trump declaró el estado de emergencia para Florida ante el acercamiento previsto del huracán Dorian a sus costas. Trump advirtió que Dorian "podría ser un monstruo absoluto" y que "todo apunta a que golpeará muy duro" el Estado de Florida.Previamente, el Servicio Meteorológico Nacional de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) había alertado sobre posibles marejadas ciclónicas, vientos devastadores y lluvias torrenciales en ese estado.