Dejó a sus hijos para ir a prostituirse y el bebé murió: "No tenía un peso"

Natalie R. declaró ante la Fiscalía uruguaya lo ocurrido en la noche en la que dejó a sus cuatro hijos solos en la localidad de Ciudad del Plata. La mujer, de 28 años,ejerce como prostituta para ganarse la vida y este sábado sucedió lo peor: su bebé murió cuando ella había dejado su hogar.



De acuerdo a lo que publicó El País, la fiscal Flavia Cedrez le preguntó qué determinó que saliera de su domicilio. "Yo no tenía que haberlos dejado solos pero lo hice porque no tenía un peso", expresó.



Luego relató lo que sucedió esa noche: "Yo dudaba en ir o no ir. Me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera, que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui".



Natalie lloró en varias ocasiones a lo largo de su declaración y, según el periódico citado, dejó entrever que no había tenido más opción que acompañar al hombre que la había contratado a cambio de servicios sexuales en Montevideo.





La mujer salió de su casa junto con una amiga, también trabajadora sexual, cerca de las 23:00 del sábado pasado. A las 3:00 de la madrugada del domingo, envió un mensaje de texto a su hija de 12 años para preguntarle si estaba todo bien. La hija le respondió que sí.



Pero dos horas después, cerca de las 5:00, la hija se levantó para cambiar a su hermano más pequeño y lo notó frío. La menor salió corriendo a la calle para pedir ayuda a una pareja de vecinos. Los adultos declararon que trataron de reanimar al bebé y luego lo llevaron al hospital de Ciudad del Plata. Allí los médicos constataron que el pequeño había muerto. A las 6:00, la Seccional recibió la información de que el infante había fallecido. La madre llegó a su casa dos horas más tarde, según lo relatado por El País.



En una rueda de prensa realizada al finalizar la audiencia judicial, la fiscal Cedrez dijo que ha habido muchas versiones inexactas sobre lo ocurrido. "Estamos ante una tragedia familiar. No hay vinculación entre la muerte del bebé y la salida de la madre", manifestó.



Según el dictamen forense, el cuerpo del niño carecía de signos de violencia, por lo que se desprende que murió de forma natural.