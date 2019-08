Prohibieron captura de elefantes de África para ser exportados a zoos del mundo

Un total de 53 elefantes bebés esperaron encerrados en Zimbabue una resolución que cambiará para siempre sus vidas y la del resto de su especie. ¿Serán exportados para vivir en cautiverio o serán liberados nuevamente hacia la naturaleza, de dónde nunca deberían haber salido?



El destino de ellos, finalmente, será la libertad gracias a una resolución de la XVIII Conferencia de las Partes (COP 18) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres celebrada en Ginebra que estableció la prohibición del envío de elefantes y rinocerontes a los zoos y circos del mundo.



Anna Mulá, responsable jurídica de la organización ZOOXXI en Barcelona y en la COP aseguró que "se ha hecho un trabajo técnico y científico para llegar a esta votación y conseguir que se gane".



De todas formas, remarcó que la Unión Europea aceptó esta prohibición con una cláusula de enmiendas de flexibilización. "Hay casos excepcionales por los que van a poder ser exportados algunos elefantes. Pero las condiciones son estrictas y se tienen que cumplir. En la COP siguiente se intentará prohibir definitivamente o restringirla aún más y que no tenga que usarse nunca", aseguró.



Estas excepciones tienen que ver con "circunstancias excepcionales" luego de consultar a expertos de la CITES y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), o en los casos de "traslados temporales en situaciones de emergencia". La palabra de las ONGs Aún en 2019, los elefantes bebés de África son sacados de su entorno natural y grupo para ser enviados a circos o zoológicos de diferentes partes del mundo y ser usados como divertimento humano. Muchos de ellos mueren en el camino.



El 18 de agosto se había votado esta prohibición pero la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA) pidió reabrir el debate en el plenario final, instancia en la que se ratificó la decisión con 87 votos a favor, 29 en contra y 25 abstenciones.



"Es una victoria", celebró Audrey Delsink, de Humane Society International/Africa (HSI). El texto señala que la prioridad es que los elefantes estén "in situ, en su espacio de reparto actual o pasado", explicó a la agencia AFP.



"Aunque no es una prohibición total, el nuevo texto va a salvar incontables elefantes de sufrir en zoológicos y los va a mantener en la selva, donde pertenecen", celebraron desde HSI en Instagram.



Desde la ONG World Animal Protection aseguraron que para pedir la cláusula de excepción "los solicitantes deberán además probar científicamente que estas exportaciones son beneficiosas para la conservación de los elefantes de África en su hábitat natural".