Joven cayó mientras realizaba yoga en un balcón: Se fracturó más de 100 huesos

Una joven estudiante, identificada como Alexa Terrazas López, de 23 años de edad, sufrió un terrible accidente haciendo yoga extremo, luego de caer 25 metros de altura desde una terraza. La estudiante del Tecnológico de Monterrey estaba haciendo una maniobra en la que se sostenía del barandal de vidrio de la terraza de un edificio, cuando se resbaló y cayó del piso 8 de una torre de departamentos. El hecho ocurrió en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.



Alexa, originaria del estado de Chihuahua, fue intervenida quirúrgicamente luego de sufrir más de 100 fracturas en todo su cuerpo. Según informaron sus amigos en redes sociales, estuvo en cirugía 11 horas y va a estar sedada por 2 semanas. Además le tienen que reconstruir tobillos, rodillas y cara.



En redes sociales circula una tarjeta informativa que da más detalles de la joven, quien es hija del empresario Alberto Terrazas Seyffert, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Chihuahua y propietario de Grupo Punto Alto. De acuerdo con ésta, Alexa no podrá caminar en tres años y tendrá que someterse a innumerables terapias.



Familiares y conocidos solicitan en Facebook y Twitter una cadena de oración y donadores de plaquetas para la estudiante, quien lucha por su vida en el Hospital Zambrano Hellion. Se requieren 100 donadores de sangre A+ para todas sus intervenciones.



"Ya no necesita más sangre, pero se necesitan plaquetas para Alexa Terrazas en el Hospital Zambrano (Solo Hombres)", dice un mensaje divulgado por sus compañeros."Es una dolorosa y triste lección de vida", dice otro mensaje.





La joven cursaba actualmente el noveno semestre de la carrera de Nutrición. En su cuenta de Instagram, su pasión por los deportes extremos la han hecho una persona popular. Al ser entrevistados de manera anónima por un medio del estado, los vecinos de la accidentada aseguraron que le gustaba poner en riesgo su vida con arriesgadas acrobacias.



En su perfil se comprueba que hay diversas fotografías en las que Alexa realiza diversos deportes extremos. En una imagen se le aprecia saltando de un helicóptero, y en otra se le ve saltando de una tirolesa de cabeza.



Su madre es Belinda López, directora del Club Independiente Chihuahua, una escuela especializada en la formación de jugadores de fútbol a través de técnicas de entrenamiento alternativas. ¿Qué tan riesgoso es practicar deportes extremos? La popularidad de los deportes extremos ha crecido considerablemente en la última década, tanto entre los que se dedican a ellos de manera más profesional como entre los aficionados que los practican de forma recreativa.



Un estudio presentado en 2014 ante la Academia de Cirujanos Ortopédicos de Estados Unidos, mostró que más de cuatro millones de lesiones en un período de 11 años se han atribuido a la práctica de deportes extremos.



"La gente joven suele mostrar poco juicio. Ellos ven a Shaun White (estrella de snowboard) elevar el deporte a un nivel completamente distinto y muchos chicos tratan de emular sus trucos", dijo la doctora Vani J. Sabesan, profesora de cirugía ortopédica de la escuela de medicina de la Universidad Western Michigan en esa ocasión.



En ese entonces, la cirujana señaló que había un problema cultural que fomenta en los jóvenes el deseo de ejecutar este tipo de maniobras y compartirlas en redes sociales.