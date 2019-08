Incendios arrasan el Amazonas: Videos muestran enormes columnas de humo

Los feroces incendios forestales siguen arrasando la selva amazónica brasileña, como se aprecia en estas nuevas imágenes aéreas obtenidas en el estado de Rondonia que muestran grandes áreas del bosque en llamas y enormes columnas de humo.

El humo y la baja visibilidad obstaculizan los esfuerzos de las labores de extinción del incendio en el Bosque Nacional Jamari, en la parte occidental de la cuenca del Amazonas, afectado por el fuego desde hace varios días.

Para combatir los incendios en el estado de Rondonia las autoridades desplegaron el sábado tropas y aviones militares. En particular, el Ejército usará dos aviones C-130 Hercules que pueden arrojar 12.000 litros de agua sobre las llamas.

Estas medidas se toman después de trascender que más de 1.500 nuevos incendios se han desatado en todo el país en los últimos días.

Concretamente, de los 78.383 incendios forestales que se han registrado en el país en lo que va del año, unos 1.663 focos nuevos aparecieron entre el jueves y el viernes, según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE). Los expertos consideran que la tala de árboles durante la temporada seca para zonas agrícolas y de ganado agravan el problema.Las imágenes de "pulmón del planeta" en llamas han provocado una conmoción a nivel global, mientras varios Gobiernos y organizaciones de distintas partes del mundo responsabilizan al Ejecutivo brasileño por su aparente inacción y por lo que consideran un crimen ambiental.El presidente francés, Emmanuel Macron, acusó a su homólogo brasileño de haber decidido "no respetar sus compromisos climáticos ni comprometerse con la biodiversidad", por lo que sugirió bloquear el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea.Finlandia, que actualmente preside la Unión Europea, instó a considerar la posibilidad de prohibir la carne bovina brasileña en el mercado comunitario, como represalia por la escasa respuesta del Gobierno de Brasil ante la devastación causada por los incendios.Alemania y Noruega anunciaron la semana pasada el congelamiento de sus ayudas destinadas a la preservación de la selva, dado el aumento de la deforestación en la Amazonia, de lo que hacen responsable al Gobierno de Brasil.Entretanto, la Administración de Jair Bolsonaro sostiene que los incendios "no están fuera de control" y son habituales en esta zona, mientras el propio presidente acusa a organizaciones no gubernamentales de estar detrás de los incendios, sin ofrecer pruebas que respalden su "sospecha".