Video muestra en tiempo real el avance de devastadores incendios en la Amazonia

Un mapa publicado por el portal Windy permite ver en tiempo real el avance de los focos de calor durante los devastadores incendios forestales que golpean desde hace días la Amazonia brasileña y Bolivia. Las manchas rojas reflejan elevadas concentraciones de monóxido de carbono atmosférico (CO), un indicador del alcance e impacto del fuego en el pulmón del mundo.Además, las corrientes de aire, que muestra la aplicación, también son indicativos de la manera en la que un incendio puede ir desarrollándose.

Sociedad Cómo afectarán a Argentina los incendios en el Amazonas

Las imágenes del considerado el pulmón del planeta han provocado una conmoción a nivel global. Desde hace semanas, la selva amazónica sufre un aumento alarmante de incendios. Los focos han crecido entre enero y hasta el 21 de agosto un 84 % en comparación con el año pasado. En ese periodo de tiempo se registraron 75.336 siniestros de esta naturaleza. La Amazonía concentra más de la mitad de los focos de incendio.Los estados que han tenido un mayor aumento son Mato Grosso do Sur (278 %), Rondonia (203 %), Pará (198 %), Acre (197 %) y Amazonas (151 %).El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, justificó este aumento al "tiempo seco, el viento y el calor". Sin embargo, la comunidad científica y las organizaciones ambientalistas dicen que se debe principalmente a la deforestación.Según el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), el número de incendios registrados hasta ahora en la selva amazónica ya es un 60% más alto que en los tres años anteriores. "El pico tiene relación con la deforestación y no con una temporada seca más fuerte como se podría suponer", apunta. La organización afirma que en este 2019 la temporada seca ha sido menos severa que años anteriores y, sin embargo, el número de incendios se ha multiplicado.El IPAM recuerda también que el fuego normalmente se usa para limpiar los terrenos después de la deforestación, abrir caminos y preparar las tierras para el cultivo. A menudo, una mala práctica de esas quemas supuestamente controladas hace que sin querer el fuego se propague a partes que no querían ser quemadas, lo que provoca el incendio.

Internacionales Imágenes satelitales muestran los focos de incendio en la Amazonia de Brasil

Mientras, en Bolivia un incendio forestal ha causado daños en más de medio millón de hectáreas en la región de Santa Cruz. El presidente, Evo Morales, informó que se contratará un avión cisterna Supertanker, con capacidad para transportar 150.000 litros, para mitigar los distintos focos. El alquiler del avión tiene un costo de 800.000 dólares y cada vuelo cuesta 16.000 dólares.A pesar de que se esperaba para este jueves, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, explicó en rueda de prensa que el Supertanker llegará el viernes. "Son alrededor de 40 kilómetros cuadrados donde el fuego está ardiendo de forma incontrolable, creemos que con el avión Supertanker podremos extinguir esos focos de calor", apuntó en declaraciones recogidas por la prensa local.En estos momentos hay cinco helicópteros operando en Chiquitanía y se espera que otras cinco avionetas cisterna se sumen para controlar los focos de incendio. Además, se trasladarán unos 700 efectivos militares y policiales a distintas poblaciones de la zona.El gobernador de Santa Cruz, Ruben Costás, apuntó que en el mes de agosto se registraron 7.024 focos de quema y en lo que va del año 16.885. "La media histórica de agosto es de 4.688 quemas. Estamos cerca de duplicar esta cifra. El 70% del departamento se encuentra en riesgo por la baja humedad en la vegetación", comentó.Costás aseguró que "los incendios forestales constituyen el más grave atentado contra nuestra biodiversidad".