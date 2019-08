Tabaré Vázquez reveló que se internará porque tiene un nódulo pulmonar

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció este martes que le fue detectado un nódulo pulmonar con "características muy firmes" de que puede tratarse de un "proceso maligno" y en los próximos días se internará.



"En el marco de los estudios médicos que me realizo de manera regular y periódica, en este último reciente, en un estudio tomográfico se me comprobó la existencia de un nódulo pulmonar derecho con características muy firmes de que se puede tratar de un proceso maligno", detalló el mandatario uruguayo.



Vázquez, un oncólogo que declaró la guerra al tabaco en Uruguay, asumió en 2015 su segundo período al frente de la Presidencia del país sudamericano, mandato que culminará en marzo de 2020.



En el tono calmo que lo caracteriza, Vázquez contó que el hallazgo se produjo durante estudios imagenológicos de rutina. "Los eventuales tratamientos que tenga que realizar los voy a realizar todos en mi país porque tenemos un cuerpo médico de excelencia y tecnología de primera", afirmó durante la conferencia de prensa



Vázquez también explicó que las pruebas médicas requerirán "uno o dos días de internación esta semana y con esos estudios se conocerá el diagnóstico definitivo y eventuales tratamientos". El mandatario, agregó que se siente "perfectamente bien" y que no ha tenido ningún síntoma.



"De aquí en más en este tema paso a ser un paciente", sostuvo el mandatario, quien no hizo anuncio alguno sobre su continuidad al frente del Gobierno. El médico que siempre luchó contra el tabaquismo Durante su primer mandato, Vázquez impulsó una serie de medidas para combatir el consumo del cigarrillo, que le valieron una demanda al Estado uruguayo por parte de la tabacalera Philip Morris. El proceso iniciado en febrero de 2010 tuvo un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a favor de Uruguay en 2016, rechazando la pretensión de la tabacalera de ser indemnizada por 25 millones de dólares.



El mandatario transformó a Uruguay en el primer país latinoamericano y el quinto del mundo en ser libre de humo de tabaco en los lugares públicos. También dispuso la colocación de pictogramas de advertencia en el 80% de los paquetes e impidió el uso de expresiones engañosas como "cigarrillos light". Además, prohibió la publicidad de cigarrillos, aumentó los impuestos al tabaco y obligó a las obras sociales a ofrecer planes de cesación.



Las medidas fueron elogiadas por la Organización Mundial de la Salud y por activistas antitabaco y el caso fue un precedente para la imposición de mayores restricciones al tabaco en todo el continente. De hecho, en 2018, la OMS lo premió en agradecimiento por su intenso trabajo para reducir los índices de tabaquismo en Uruguay.