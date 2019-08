No es la primera vez que un selfie con animales termina de forma inesperada. Esta vez la sorpresa se la llevado una chica que ha sido embestida por una cabra mientras se tomaba un "selfie" con ella.En el video se puede ver como la cabra, atada con una cuerda, se acerca a la chica intentando llegar a ella, aunque parece no alcanzarla. En una segunda embestida, la cabra toma carrera y consigue golpearla.La joven, que parece ver las intenciones del animal, lo comenta con humor ante la cámara justo antes de recibir el golpe.La identidad de la chica no fue revelada pero el vídeo se ha vuelto viral.