Bolsonaro volvió a criticar a Argentina: "La gente saca el dinero de los bancos"

El mandatario brasileño insistió en culpar al triunfo de la oposición por la crisis.



"Con el posible retorno de la banda del Foro de San Pablo a la Argentina, ahora el pueblo saca, en masa, su dinero de los bancos", fue la dura frase del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en una nueva crítica dirigida al resultado de las elecciones primarias del pasado domingo 11 de agosto.



Mezclando críticas con citas bíblicas, Bolsonaro reiteró los cuestionamientos que ya había expresado al populismo, al kirchnerismo, al Foro de San Pablo y se refirió a la situación en Argentina como el futuro negro que Brasil pudo evitar gracias su triunfo.



Por ejemplo, citó un versículo de la Biblia, del libro de Juan: "Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres".



En el siguiente tuit, Bolsonaro añadió otro texto bíblico, esta vez de Proverbios, en posible alusión a las políticas de subsidios y planes sociales que él rechaza: "El que labra su tierra se saciará de pan; el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza".



Esta es al menos la quinta vez que el líder conservador rechaza la ventaja de 15 puntos lograda por el candidato kirchnerista, Alberto Fernández, frente al presidente Mauricio Macri, a quien apoya abiertamente.



En la víspera, Bolsonaro señaló: "Oremos a Dios para que nuestra querida Argentina, más al sur, sepa cómo proceder, a través de su pueblo, para no retroceder. La libertad no tiene precio, estamos dispuestos a dar nuestras vidas por ella".



Su ola de críticas comenzó el mismo lunes, horas después de conocerse el resultado. "No queremos eso: hermanos argentinos huyendo hacia aquí, en vista de las cosas malas que parecen estar pasando allí si estas elecciones celebradas ayer se confirman ahora en el mes de octubre", comentó en el sur de Brasil, dando a entender que si la izquierda triunfa en Argentina, se produciría una crisis migratoria similar a la que hay en la frontera con Venezuela.



A su vez, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, ha advertido que el país saldría del Mercosur si un eventual gobierno peronista intenta cerrar la economía.



Tras conocerse los resultados, el peso se desplomó más del 30% y la Bolsa de Buenos Aires tuvo una jornada negra. No obstante, los depósitos en dólares registrados el martes marca un ligero aumento con respecto a la cifra de 30 días previos.