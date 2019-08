"No que no eras casado": Así quedó el auto de un hombre que habría sido infiel

"No que no eras casado" escribió alguien sobre un auto rojo y le dibujo un chancho en la puerta de un restaurante de Ciudad de México. No se sabe quién es el dueño pero se especula que se trata de un caso de infidelidad.El restaurante "La Porfiria" difundió las primeras imágenes del auto rojo que estaba estacionado en la puerta del local e, inevitablemente, se volvió super viral."Aquí tranquilón en La Porfiria, el compa ya no quiere ni llegar a su casa", escribieron en la publicación que explotó en las redes.Luego del primer posteo, otros usuarios comenzaron a compartir más imágenes del auto por la capital mexicana. Nadie sabe quién es el dueño del vehículo y muchos usuarios quieren saber cómo terminó la historia.