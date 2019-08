Pensilvania: Murieron cinco niños al incendiarse un centro infantil nocturno

Un incendio arrasó el domingo un centro de cuidado infantil donde los niños podían pasar la noche mientras sus padres trabajaban, dejando cinco muertos, informaron las autoridades. El propietario fue hospitalizado.



Las edades de las víctimas oscilan entre 8 meses y 7 años, señaló Guy Santone, jefe del Departamento de Bomberos de la ciudad de Erie, ubicada al lado del lago del mismo nombre.



Al menos cuatro de las víctimas pasaron la noche en la vivienda que había sido transformada en un centro de cuidado infantil, dijo el inspector en jefe de los bomberos, John Widomski, al diario Erie Times-News.



El incendio fue reportado alrededor de la 1:15 de la mañana del domingo. Las llamas salían por todas las ventanas del primer piso cuando los bomberos arribaron, relató Widomski.



Desde el otro lado de la calle, Valerie Lockett-Slupski dijo al periódico que ella es la abuela de cuatro de los niños, y que estaban en el centro de cuidado infantil porque sus padres trabajaban durante la noche. Señaló que la familia tenía dos niños y dos niñas y que habían utilizado los servicios del lugar durante casi un año.



"Todos estamos intentando averiguar cómo sucedió esto", comentó Lockett-Slupski. La causa del incendio continúa bajo investigación, dijo Widomski al diario.



Según una cámara de comercio local, el Centro de Cuidado Familiar Harris es un "servicio de cuidado infantil que opera 24 horas y 7 días a la semana, incluyendo días feriados".



La Oficina de Desarrollo Infantil y Aprendizaje Temprano del Departamento Estatal de Servicios Humanos señaló que el lugar cumplía con los requerimientos después de que se realizara una inspección el 28 de diciembre de 2018. Pero en una revisión del 3 de enero de 2019 se destacó en una nota la presencia de "cenizas y colillas de cigarrillos" en "un espacio de cuidado infantil, área de juegos y de preparación de alimentos".



La respuesta del centro a la nota fue la siguiente: "Me aseguraré que se limpie y permanezca así", y el Departamento subrayó que el tema fue corregido.



Otra nota del departamento emitida en esa misma fecha señala: "deben colocarse cubiertas protectoras en los enchufes que están al alcance de niños menores de cinco años", a lo que el centro respondió: "Cerré los enchufes. Me aseguraré de que permanezcan así cuando no estén en uso". El problema también aparece como corregido.