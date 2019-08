Paso: Cómo reflejaron los medios del mundo la victoria de Alberto Fernández

La victoria que el Frente de Todos, con Alberto Fernández como candidato a presidente, logró frente a Juntos por el Cambio, de Mauricio Macri, en las PASO 2019 fue catalogado como "aplastante" y "abrumadora" por los principales diarios del mundo, que incluso recogieron el tema en las portadas de sus ediciones digitales.El País de España, que hace meses tiene al prestigioso corresponsal Enric González en Buenos Aires, toma al resultado de las primarias argentinas como el asunto principal de su tapa. "Victoria abrumadora del peronismo en las primarias argentinas", es el título, que acompaña una fotografía gigante de Alberto Fernández en el escenario del búnker del Frente de Todos.En la bajada, la nota remarca que el ex jefe de Gabinete "tiene la presidencia al alcance de la mano", de cara a las generales de octubre. En el texto se consigna que Alberto F. "infligió una durísima derrota" a Macri y se destaca que "el hundimiento gubernamental no tuvo paliativos", por la derrota de María Eugenia Vidal ante Axel Kicillof en las PASO para gobernador de la provincia de Buenos Aires.Además, se señala que "la gran cuestión inmediata, tras conocerse el vuelco electoral, era la reacción de los mercados financieros".A la hora del análisis, afirma que "los argentinos expresaron en las urnas su repulsa a la gestión económica macrista, traducida en una inflación galopante y una larga recesión. Cuesta imaginar que un empeoramiento de la situación pueda propiciar otra cosa que un ulterior hundimiento de la imagen gubernamental".El Mundo, también de España, elige una fotografía de Alberto Fernández con la camiseta de Argentinos Juniors en su portada, por encima del título: "Durísima derrota de Macri ante el candidato de Kirchner"."El resultado", sostiene el texto, "abre la incertidumbre acerca de cómo reaccionarán este lunes los mercados financieros en Argentina y qué fuerza podrá mantener el peso, al que el candidato ganador considera sobrevalorado en su relación con el dólar".Le Monde, de Francia, también tiene la noticia entre las principales de su portada, en plena madrugada europea: "Primarias en la Argentina: gran victoria del peronista Fernández frente al presidente Macri".Considera que las PASO "marcan generalmente una tendencia fuerte hacia las presidenciales" de octubre. Y destaca que Alberto F. tiene como promesa de campaña "romper con las políticas de derecha del pasado".Ya en América, The Wall Street Journal lleva a un lugar relegado el resultado de las primarias en la Argentina. Titula: "El presidente de Argentina sufre un revés en la primaria"."El presidente pro-empresarios argentino, Mauricio Macri, sufrió una aplastante derrota en las elecciones primarias que se espera señalen si será reelegido en octubre", reza la bajada en la tapa.Por su parte, el brasileño O Globo lleva las PASO argentinas a su título principal en la portada. "El kirchnerismo se adelanta a Macri en la previa de las elecciones en la Argentina", es el titular.Apenas más relegado está el asunto en La Tercera de Chile: "Alberto Fernández barre con Macri en primarias y despeja camino para octubre".Enfatiza el carácter inesperado de los resultados: "Con los escrutinios retrasados más de lo previsto, la prensa local ya informaba que el pesimismo cundía en el oficialismo. Pero el resultado fue peor de lo esperado para Mauricio Macri".En tanto, El País de Uruguay sitúa el tema como su título principal de tapa: "Fernández logra una aplastante diferencia sobre el presidente Macri".Según este diario, "la gran diferencia entre Macri y Fernández y la extrema polarización, que reparte entre los dos casi 80% de los votos, hace parecer difícil que el mandatario pueda remontar el resultado en los dos meses y medio que faltan para la cita en las urnas".