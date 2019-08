El magnate estadounidense Jeffrey Epstein se suicidó en prisión

El hombre de 66 años se quitó la vida y su cuerpo fue encontrado el sábado en la mañana, dijeron el diario The New York Times y otros medios.

Epstein ya había sido hallado, a finales de julio, con evidencias de querer quitarse la vida.



El administrador de fondos de cobertura no logró salir bajo fianza a finales de julio luego de comparecer ante una corte de Nueva York acusado de un cargo de tráfico sexual de menores y otro de conspiración para traficar menores con fines sexuales.



El acusado, que negó los cargos, se enfrentaba a 45 años de prisión -el resto de su vida- en el caso de ser condenado.



El Centro Correccional Metropolitano, una instalación federal en Manhattan que a menudo es utilizada para alojar a sospechosos en espera o durante su juicio es considerado uno de los penales más seguros que hay en Estados Unidos.



AFP-NA