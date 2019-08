Brasil: Finalmente Lula da Silva no será trasladado de cárcel

El Supremo Tribunal Federal determinó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva permanezca preso en Curitiba con lo cual dejó sin efecto la decisión de una jueza de primera instancia, que había ordenado su traslado a San Pablo.



El Plenario del Supremo Tribunal Federal decidió por 10 votos a uno que el exmandatario, preso por corrupción, continúe arrestado en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba. Allí fue ingresado el 7 de abril de 2018.



Horas antes, la Justicia había decidido trasladar a un establecimiento carcelario del estado de San Pablo a Lula da Silva. La decisión fue tomada por la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos, en medio de un escándalo de filtraciones sobre conversaciones entre los miembros de la Operación Lava Jato, que llevó a prisión al ex mandatario.



Lula, que al momento de la detención lideraba todas las encuestas con vistas a los comicios presidenciales que finalmente ganó Jair Bolsonaro, tiene su residencia en San Pablo, en el municipio de Sao Bernardo do Campo.



Por haber sido jefe del Estado, Lula puede reclamar estar en un cuartel militar o en un lugar específico de la Policía Federal, algo que está incluido en el fallo emitido por la magistrada.



En el fallo, Lebbos acepta un pedido de la Policía Federal, a cargo del ministro de Justicia Sergio Moro, quien como juez condenó a Lula, para trasladar al lider opositor de Curitiba, debido a los trastornos que provoca su actual lugar de detención.



Desde el 7 de abril de 2018 se encuentra una vigilia con manifestantes en favor de Lula en la puerta de la Policía Federal de Curitiba.



Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión en el marco del caso Lava Jato, acusado de haber recibido un departamento de la constructora OAS en el balneario de Guarujá a cambio de favorecerla.



Sin embargo, filtraciones de conversaciones entere Moro y el fiscal Deltan Dallagnol reveladas por el sitio The Intercept y el diario Folha de Sao Paulo revelan la existencia de maniobras destinadas a condenar a Lula, en la que admiten la falta de certezas de la acusación. El fallo tampoco estableció una fecha para el traslado.