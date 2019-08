Videos: Las primeras imágenes del mortal tiroteo en un hipermercado de EEUU

#BREAKING: El Paso Police say there are reports of an active shooter at the Walmart near the Cielo Vista Mall (Video: Victoria Balderrama) pic.twitter.com/ht4Usz6eNc — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 3 de agosto de 2019

Graphic: Video taken inside the El Paso Walmart during the shooting. Gunfire can clearly be heard in the background. #ElPaso #walmartshooting pic.twitter.com/11S13AZbeF — Terrence (????? ??????) (@country_boy609) 3 de agosto de 2019

¿Qué se sabe del tirador?

A law enforcement official in El Paso told me the Walmart shooter is in custody. Patrick Crusius of Dallas. Just turned 21 years old this week. pic.twitter.com/CEJh6rYij1 — Anna Giaritelli (@Anna_Giaritelli) 3 de agosto de 2019

"Un acto de violencia atroz y sin sentido"

Trascendieron las primeras imágenes del tiroteo mortal, que se registró este sábado en el hipermercado WalMart y en el centro comercial Cielo Vista, en El Paso (Texas, EE.UU.) En un video se puede ver a varias personas saliendo del edificio con las manos alzadas mientras que en otro se escuchan claramente los disparos.La Policía local informó que el suceso dejó varias víctimas, cuyo número exacto se desconoce por el momento. Un sospechoso fue detenido en relación con el ataque.El portavoz de la Policía de El Paso, Enrique Carrillo, declaró que como resultado de tiroteo hubo más de 20 víctimas, una cantidad que podría incluir muertos y heridos.Las fuentes policiales dijeron aque al menos 18 personas murieron y decenas más resultaron heridas.En las redes difundieron imágenes del presunto agresor durante su ingreso al hipermercado.El vicealcalde de El Paso, Dan Patrick, detalló que se trata de un hombre de 21 años. De acuerdo con el sargento de la Policía de El Paso, Robert Gómez, los informes iniciales apuntan a que el hombre armado usó un rifle.El nombre del sospechoso sería Patrick Crusius, quien vive en la ciudad de Dallas, en el oeste del Estado de Texas.El gobernador de Texas, Greg Abbot, condenó el ataque a través de su cuenta en Twitter señalando que fue "un acto de violencia atroz y sin sentido"."Nuestros corazones están con las víctimas de este horrible tiroteo y con toda la comunidad en este momento de pérdida", declaró el alto funcionario.