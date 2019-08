Denuncian otra violación "en manada" en España: Hay seis detenidos

Según fuentes oficiales, todo se conoció cuando la víctima, que fue agredida el miércoles a la medianoche en el Parque de Etxebarria, considerado un "punto negro" de la ciudad por los problemas de seguridad, llegó herida al hospital local de Basurto, donde fue atendida y examinada por un médico forense.



El centro hospitalario denunció el ataque a la Ertzaintza (policía de la autonomía vasca), que horas más tarde arrestó a seis hombre de entre 18 y 36 años, según informó el Departamento de Seguridad del gobierno vasco.



La joven agredida, cuya identidad se preserva, aportó una descripción física de los presuntos responsables de la violación, entre ellos, uno joven con un llamativo tatuaje que ayudó a la identificación del grupo, informó el diario El Correo vasco.



La nueva violación grupal generó estupor e indignación en la sociedad y las autoridades de España, que no logran poner freno a este tipo de agresiones contra las mujeres.



En tanto, el Gobierno municipal expresó en un comunicado su "máxima condena" ante lo ocurrido e instó a la ciudadanía a "no ser cómplice de ningún tipo de agresión sexual" y de mantener una actitud de "impunidad cero".



Tras la emblemática sentencia del Tribunal Supremo español que corrigió y elevó las penas de prisión contra "La Manada" de San Fermín, que agredió en 2016 a una joven, se registraron varios nuevos casos de violaciones grupales en España.



Aunque no existen datos oficiales sobre violaciones "en manada", según el portal Geoviolenciasexual.com. del grupo Feminicidio.net, que contabiliza los casos que saltaron a los medios de comunicación, desde 2016 hasta principios de 2019 se produjeron más de 125 agresiones de este tipo.