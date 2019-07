Especialistas buscan monitorear el sargazo en las playas del Caribe Mexicano

Para la Red de Monitoreo de Sargazo de Cancún, el problema de esta macroalga en el Caribe Mexicano está lejos de solucionarse, es por eso que trabajan en el desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles con el fin de mantener a los usuarios y turistas informados sobre la situación o playas donde ésta se encuentra.



La app va a estar disponible en los sistemas operativos de iOS y Android y a través de ella será posible conocer detalles sobre la llegada del sargazo a las playas de Quintana Roo, por lo que será perfecta para quienes deseen descansar sobre la arena, pues con esta información sabrán el estado de cada costa.



De acuerdo con Esteban Amaro Mauricio, hidrobiólogo y coordinador de la Red, la aplicación actualmente se encuentra en etapa de prueba y a través de ella se difundirá información satelital, fotografías del día propias de la Red de Monitoreo, así como otras compartidas por los propios usuarios.



Respecto a los avances en el desarrollo de la aplicación, Amaro relató que ésta se encuentra en un 80% y en las únicas partes donde se han encontrado con problemas es en el "enlace a la parte del satélite y los pixeles de las imágenes con el sistema de predicción automático". Se espera esté disponible para los usuarios a partir de octubre de este año.



Un aspecto significativo para los usuarios finales es que la app será gratuita para ambos sistemas operativos. "Es una app donde tú buscas el destino donde te vas a hospedar y te dice cómo estará esos días de sargazo y esperamos tener la capacidad de que pueda decir cómo estará en las próximas 72 horas", explicó el especialista.



Sobre otras características de su funcionamiento, refirió que se actualizará todos los días y también se incluirá el semáforo de sargazo que la misma institución ha publicado diariamente en sus redes sociales desde hace casi un año y el cual contempla las playas que van desde Holbox hasta Tulum.



Para poder financiar la aplicación, los propios integrantes de la red de monitoreo, entre los que destacan biólogos, ingenieros y arquitectos son quienes han invertido para sacar adelante el proyecto. Pero también se contempla la posibilidad de incluir ventanas de publicidad y así obtener dinero para mantener su operación.



El problema del sargazo en la actualidad se ha convertido en un asunto ambiental, pues no ha afectado únicamente al mar, sino que también ha influido en el olor del aire, pues en destinos turísticos como Cancún, Playa del Carmen o Tulum, la alga no sólo ha afectado las actividades cotidianas, sino que también despide un aroma fétido.



Al inicio de esta semana la Red de Monitoreo reportó que sólo siete puntos a los largo de la costa en la zona norte de Quintana Roo registraron presencia excesiva de sargazo, aunque eso no significa que la problemática vea un final.



Las pestilencia también ha alejado a los turistas y como consecuencia las actividades económicas se han visto afectadas. Los vendedores de la zona costera buscan que las autoridades municipales tomen cartas en el asunto, ya que los bañistas creen que el mal olor proviene del mar, pero la realidad es que se debe al sargazo.



Esta alga proviene de lugares tan distantes como Brasil o África y su composición orgánica provoca que su descomposición al momento de estancarse en las cristalinas agua del Caribe Mexicano, donde durante el 2019 ha llegado la mayor cantidad de sargazo de la que se tiene registro.



De hecho, la Secretaría de Turismo proyecta que a lo largo de este año y a causa del recrudecimiento del arribo del sargazo en las costas mexicanas, se recolectarán hasta un millón de toneladas de esta alga, lo cual representa un 100% más de lo que se juntó en 2018.