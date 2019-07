Inició su carrera política a los 100 años y fue elegida concejala

La alemana Lisel Heine, de 100 años, decidió entrar en política el día que le cortaron el micrófono durante una reunión. Ahora es concejala y lucha con los jóvenes contra el cambio climático. "Hoy gente del mundo entero viene a hablar conmigo (...) ¿Quién ríe ahora?", afirma.



Antes de ser electa como concejala, Heine fue jubilada durante los últimos 40 años. Actualmente, defiende la reapertura de una piscina al aire libre.



La carrera política de Heise comenzó a principios de este año, cuando un concejal de la ciudad, Thomas Bock, de 59 años, la vio como potencial aliada a integrar el Concejo Municipal de Kirchheimbolanden, en Renania-Palatinado (oeste), pocas semanas después de haber soplado sus cien velitas.



La localidad ha sido gobernada durante más de dos décadas por el partido conservador de Angela Merkel (CDU), y en el último mandato por una coalición con los socialdemócratas, como la que ha liderado al país desde 2013.



No es casual su apoyo a la piscina. Hay dos temas que le preocupan: los jóvenes y la salud pública. Así nació su compromiso con el clima, inspirado en la movilización de los jóvenes del grupo "Fridays for future", lanzado por la sueca Greta Thunberg y muy apoyado en Alemania.



Heise integra una ola creciente de personas mayores que no quieren quedar fuera de la vida pública, como el movimiento "Oma gegen Rechts" ("Abuelas contra la derecha"). Creado en 2017 en Austria e importado a Alemania, reúne frecuentemente a mujeres mayores que quieren sacar lecciones de la Historia y se oponen al racismo.



Pero el éxito del grupo que integra Heise fue desplazar el centro de gravedad de la ciudad hacia la izquierda. La exmaestra no sólo es una estrella emergente de la política, sino también testigo de buena parte del tumultuoso siglo XX en Alemania.



El padre de Heise, nacida inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, era propietario de una fábrica de zapatos y también concejal de la ciudad. Tras el pogromo de la "Noche de los cristales rotos", en noviembre de 1938, se enfrentó a sus colegas por el incendio de la sinagoga local y la persecución de los judíos.