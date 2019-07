Corte Suprema de EE.UU dio vía libre a Trump para construir el muro fronterizo

La Corte Suprema de EE.UU dio un triunfo al presidente Donald Trump al permitir que su gobierno redireccione USD 2.500 millones, aprobados por el Congreso para el Pentágono, a la construcción de un muro en la frontera con México pese a que los legisladores negaron esa financiación.



El cuerpo de mayoría conservadora falló 5-4 para bloquear la decisión de un juez federal de California que impidió que el presidente republicano use ese dinero basándose en que el Congreso no había autorizado ese monto específicamente para el muro, un proyecto al que los demócratas y el Gobierno mexicano se oponen.



"Gran VICTORIA sobre el Muro. La Corte Suprema de Estados Unidos revocó la medida de un tribunal menor, permitiendo que el Muro en la Frontera Sur avance. Gran TRIUNFO para la Seguridad Fronteriza y el Estado de Derecho!", tuiteó Trump minutos después de la decisión de la corte.



Una orden breve que explicó la decisión de la corte afirma que el gobierno "mostró con suficiencia" que los grupos que impugnaron la decisión no tenían fundamentos para presentar una demanda.



En una inusual decisión, Trump declaró el 15 de febrero una emergencia nacional en un intento por financiar el muro fronterizo sin la aprobación de los legisladores, una medida que los demócratas sostienen que excedió sus poderes bajo la Constitución de Estados Unidos y usurpó la autoridad del Congreso.





El gobierno ha dicho que planea redestinar USD 6.700 millones del Departamento de Defensa y el Tesoro a la construcción del muro bajo la declaración de emergencia luego de que no logró convencer al Congreso para que le diera el dinero, incluidos USD 2.500 millones de fondos para el Pentágono.



Anteriormente, el Congreso no entregó unos USD 5.700 millones en financiamiento para el muro como exigió Trump, en un enfrentamiento que llevó a una paralización parcial del gobierno federal durante 35 días que terminó en enero.





El juez de distrito Haywood Gilliam decidió el 30 de mayo en Oakland, California que la propuesta del gobierno de construir partes del muro fronterizo en California, Nuevo México y Arizona con dinero del Departamento de Defensa destinado a la lucha contra los narcóticos era ilegal. El magistrado emitió una orden que prohibió el uso de los fondos del Pentágono en el muro.



El gobierno pidió que la medida que prohibía el uso del dinero redireccionado fuese suspendida a la espera de una apelación, pero la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó hacerlo.