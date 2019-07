Sin "me gusta": Instagram busca bajar la competencia entre los usuarios

¿Que pasaría si Instagram eliminara el conteo de "me gusta" en las publicaciones de los usuarios? La red social tiene sus teorías y están dispuestos a probarlas: implementaron la medida en Canadá en mayo de este año y la ampliaron a Australia, Brasil, Irlanda, Italia, Japón y Nueva Zelanda. De este modo, las personas que estén allí no podrán ver el conteo "likes" ni la cantidad de reproducciones de video en publicaciones ajenas.



Sin embargo, podrán visualizar a quién le gustó la publicación o quién vio el video, pero no habrá números. Sí podrán ver las cantidades de interacciones en los posteos propios.



"Estamos ampliando la prueba para tener un mayor panorama de las repercusiones de esta experiencia en la comunidad global de Instagram", dijo Seine Kim, una vocera de la empresa.



La iniciativa fue anunciada por Adam Mosseri, director de la aplicación, a fines de abril del corriente año. También anunció que la prueba empezaría en Canadá. "No queremos que Instagram se sienta como una especie de competencia. Queremos que las personas se preocupen un poco menos por los me gusta que reciben y pasen más tiempo relacionándose con la gente que es importante para ellas", señaló.



Las reacciones ante las pruebas de Instagram han sido variadas. Algunos usuarios, como Sivan, un artista que vive en Australia y tiene más de diez millones de seguidores en Instagram, comentó que es una gran idea para que los jóvenes no fueran a basar su autestima en un número de una pantalla.



No obstante, no todo el mundo está emocionado. Adam Liaw, un chef y escritor que vive en Australia y tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, denunció que el cambio es un "gran error" que causará la muerte de Instagram.